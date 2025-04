video suggerito

Chi era Leonardo Scollato, 26enne morto in un incidente al Torrino. Il papà sui social: "Il mio eroe" Forse a causa di un'improvvisa distrazione, Leonardo Scollato ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un albero in via della Grande Muraglia, zona Torrino a Roma. Il 26enne è morto praticamente sul colpo.

A cura di Enrico Tata

Leonardo Scollato è morto a 26 anni in terribile incidente avvenuto in viale della Grande Muraglia, zona Torrino a Roma. Forse a causa di un'improvvisa distrazione, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un albero. Non risultano coinvolti altri veicoli. La salma è trasferita al policlinico di Tor Vergata e poi riassegnata alla famiglia per i funerali.

I messaggi del papà su Instagram: "Sarai per sempre il mio eroe"

Il papà, di professione assicuratore come il figlio, ha ricordato Leonardo junior (stesso nome del padre) con molte fotografie pubblicate sul suo profilo Instagram. "Insieme… ma tu eri molto più bravo di me", recita una didascalia. E ancora: "Sarai per sempre il mio EROE". E l'ultima: "Non avrei mai pensato di scrivere questa frase: CIAO AMORE MIO!".

Marco, un amico, lo ricorda così su Facebook: ""Tu condanni ciò che non comprendi"…Ricordo ancora quando mi lo dicesti la prima volta, sempre con quel sorriso. E ad ogni nostro incontro ce lo ripetevamo sempre, sempre con sorriso. E adesso? Non lo comprendo… Non lo comprendo il fatto che non ce lo possiamo dire più. Non lo comprendo il fatto che non ci sei più".

Le indagini sul terribile incidente

Stando a quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri all'altezza del civico 338 di via della Grande Muraglia. Scollato è morto praticamente sul colpo. Stava viaggiando con la sua auto in direzione di via del Pianeta Saturno quando improvvisamente ha perso il controllo della vettura. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale gruppo X Eur e gli uomini del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.