Trovato morto nel Tevere lo studente Behzad Shiran: era scomparso nel giorno della morte della madre I vigili del fuoco hanno trovato nel Tevere il corpo di una persona senza vita: appartiene quasi sicuramente a Behzad Shiran, lo studente iraniano scomparso sei giorni fa.

A cura di Natascia Grbic

Tragico rinvenimento nel fiume Tevere da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco: lo studente iraniano Behzad Shiran, scomparso da quasi una settimana, è stato trovato morto. Il giovane deve essere ancora ufficialmente identificato, ma i soccorritori impiegati nelle ricerche sono quasi certi si tratti del 31enne, arrivato in Italia per motivi di studio.

Il corpo è stato consegnato al personale del 118 e sarà portato all'obitorio. Non è ancora noto se il magistrato deciderà se disporre l'autopsia sulla salma o meno per conoscere le effettive cause di morte.