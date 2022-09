Behzad Shiran scomparso a 32 anni nel Tevere, l’appello degli amici: “Aiutateci a ritrovarlo” I sommozzatori stanno ancora cercando Behzad Shiran, il 32enne scomparso da Villa Gordiani, che si pessa essere finito nel Tevere.

A cura di Alessia Rabbai

Behzad Shiran (Foto Facebook)

È Behzad Shiran il trentaduenne disperso nel Tevere. Le ricerche dei sommozzatori vanno avanti da due giorni, i vigili del fuoco stanno battendo la zona e scandagliando il fondale. Si pensa possa essere finito in acqua, ma se così fosse le speranze di ritrovarlo vivo si affievoliscono con il trascorrere delle ore. Interrotte durante la notte, le operazioni sono riprese questa mattina. Le forze dell'ordine sono risalite alla sua identità dopo aver trovato uno zaino, lasciato incustodito sul Ponte dell'Industria.

Behzad, originario dell'Iran e studente alla Facoltà d'Ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma, sarebbe scomparso però da sei giorni. Dopo essersi allontanato dalla sua abitazione in zona Villa Gordiani con il suo monopattino Ducati giallo intorno a mezzogiorno dello scorso venerdì 2 settembre, se ne sono perse le tracce.

Sui social network l'appello per ritrovarlo

Il ragazzo dallo scorso venerdì non è più rientrato a casa, la sua famiglia e i suoi amici, che non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui, lo stanno cercando. La denuncia di scomparsa è stata presentata sabato 3 settembre scorso alla Polizia di Stato, a rilanciare l'appello è stata anche la trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' nella puntata andata in onda ieri sera su Rai 3. Di Behzad e del suo monopattino al momento non ce n'è traccia.

L'identikit di Behzad Shiran

Behzad è alto 1,80 metri, ha occhi verdi e capelli castani. L'ultima volta in cui è stato visto indossava una maglietta nera, jeans blu e uno zaino nero, quello che poi è stato ritrovato sul Ponte dell'Industria. Chiunque abbia informazioni o abbia visto una persona che potrebbe assomigliargli è pregato di chiamare subito il 112 o i numeri 3202647226 – 3802808570 – 3203541116.