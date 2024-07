video suggerito

Si allontana e scompare da Frosinone, l'appello dei familiari: "Aiutateci a trovarla" Scomparsa a 61 anni da Frosinone, c'è preoccupazione fra i familiari di Maria Antonietta Cerica. Originaria di Alatri, si è allontanata dal capoluogo ciociaro questa mattina.

A cura di Beatrice Tominic

La donna scomparsa da Frosinone oggi.

Paura per Maria Antonietta Cerica, una sessantunenne che nella prima mattina di oggi, lunedì primo luglio 2024, si è allontanata da casa facendo perdere le sue tracce. Si è allontanataalle 4.30 e ha fatto perdere le sue tracce. A lanciare un appello, nelle ultime ore, i familiari della donna che chiedono il contributo di tutti per ritrovarla. La denuncia è scattata già questa mattina: da quel momento le forze dell'ordine di Frosinone si sono messi al lavoro per rintracciarla.

Chi è la donna scomparsa da Frosinone questa mattina

Sessantuno anni, altezza di 1.60. Capelli corti, occhi piccoli e labbra carnose, come si vede dalla foto in apertura. La donna è scomparsa da Frosinone, ma è originaria di Alatri, un comune della provincia ciociara. Non porta gli occhiali. Veste spesso di scuro. Non a caso, al momento della scomparsa, indossava una maglietta nera e un paio di pantaloni dello stesso colore.

Come hanno sottolineato i familiari, prima di allontanarsi dalla propria abitazione ha lasciato gli effetti personali, i documenti e il telefonino.

L'allontanamento della sessantunenne: chi chiamare

La donna si è allontanata stamattina dalla zona di Cavoni, a Frosinone. I familiari, in forte stat di apprensione, hanno immediatamente allertato la polizia. Le ricerche sono partite immediatamente. "Siamo preoccupati. Chiunque possa averla notata è invitato ad inviare una segnalazione e a contattare il numero di emergenza unico 112 o, in alternativa, il seguente numero di telefono: 3284762424". L'ipotesi è che possa essersi spostata dalla provincia ciociara, magari verso la capitale, utilizzando mezzi pubblici.