video suggerito

Camionista trovato svenuto in autostrada a Frosinone sull’asfalto rovente: morto in ospedale L’uomo era riuscito ad accostare poco prima del casello di Frosinone, ma ha fatto pochi passi prima di svenire sotto il sole cocente. E forse proprio il caldo ha aggravato le sue condizioni di salute. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Natascia Grbic

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia a Frosinone: un camionista di 63 anni è morto in ospedale dopo essersi sentito male in autostrada. L'uomo era riuscito a uscire dal mezzo, ma è crollato sulla corsia d'emergenza, vicino alla piazzola di sosta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 63enne è rimasto per lungo tempo riverso sull'asfalto, sotto il sole cocente. Il caldo ha inesorabilmente aggravato le sue condizioni di salute, già pregiudicate a causa del malore. Quando è stato soccorso e portato in ospedale allo Spaziani, era ormai troppo tardi: l'uomo è morto poco dopo, non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. I medici hanno sperato fino all'ultimo potesse riprendersi: ma la temperatura del corpo era molto elevata, e il 63enne non ha mai ripreso conoscenza, fino al decesso, arrivato poche ore dopo con l'aggravarsi del quadro clinico.

Il malore poco prima del casello di Frosinone

L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, poco prima del casello di Frosinone. Cosa abbia provocato il malore, non è chiaro, ma sembra che abbia avuto un infarto. Il 63enne però, rendendosi conto di quello che stava accadendo, è riuscito ad accostare per non provocare incidenti e per chiedere aiuto. Ma ha fatto solo pochi passi prima di accasciarsi a terra e svenire. Nel frattempo, gli automobilisti di passaggio che lo hanno notato hanno chiamato immediatamente il 112. Ma sembra che il 63enne abbia trascorso diverso tempo svenuto sotto al sole, cosa che ha irrimediabilmente compromesso le sue condizioni, già disperate. La salma sarà restituita alla famiglia per i funerali, che si celebreranno nei prossimi giorni.