Uomo disperso nel Tevere al Ponte di Ferro: i sommozzatori cercano il 30enne nel fiume Ancora nessuna traccia del 30enne finito nel Tevere all’altezza del Ponte di Ferro. I sommozzatori dei vigili del fuco lo stanno cercando in acqua da ieri sera.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo è disperso nel Tevere all'altezza del Ponte dell'Industria, anche noto con il nome di Ponte di Ferro. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, lunedì 5 luglio, e sono avvenuti nell'area tra Marconi e Ostiense. Da quanto si apprende si tratta di un trentenne di nazionalità iraniana, del quale al momento se ne sono perse le tracce. Le ricerche sono partite ieri sera e i sommozzatori dei vigili del fuoco lo stanno cercando in acqua. Le operazioni si sono interrotte durante la notte per poi riprendere stamattina. La speranza è di trovarlo ancora vivo, magari impigliato tra la vegetazione lungo il fiume. Con il trascorrere delle ore si teme però il peggiore degli esiti, ossia di trovarne il corpo senza vita. Non è chiaro al momento come sia finito nel Tevere, se si sia trattato di un gesto volontario oppure di una caduta accidentale.

Trovato uno zaino nei pressi del ponte

Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 18 quando un passante ha dato l'allarme, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul Ponte dell'Industria c'era infatti uno zaino, che si ritiene appartenga all'uomo disperso. Sul posto ricevuta la segnalazione sono intervenuti i soccorritori del nucleo sommozzatori del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, che si sono immersi in acqua e hanno dato il via alle ricerche. Ancora nessuna notizia di un suo ritrovamento. Le ricerche proseguono, ulteriori informazioni e aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore. Allertati anche il personale sanitario del 118, pronto ad intervenire in ambulanza e le forze del'ordine.