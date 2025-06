L’intervento incredibile dei pompieri al Forte Prenestino: cercano un cane, trovano un uomo ferito in un fosso

video suggerito

Incredibile operazione quella dei vigili del fuoco di Roma: cercando un cane scomparso hanno trovato un uomo caduto in un fosso del Forte Prenestino. Recuperato e affidato ai sanitari, hanno salvato anche l'animale da un tombino: entrambi stanno bene.

A cura di Alessia Rabbai

Il recupero dell'uomo caduto in un fosso (Foto dei vigili del fuoco)

Una storia incredibile quella avvenuta al Forte Prenestino in zona Centocelle a Roma, che vede protagonisti i vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti per recuperare un cane finito in un tombino, durante le operazioni però, del tutto inaspettatamente, hanno trovato un uomo. Era caduto in un fosso del Forte il giorno prima. Una vicenda che si è conclusa con il lieto fine, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco: sia l'uomo che il cane stanno bene.

La segnalazione per un cane scomparso

Il salvataggio del cane

Secondo quanto ricostruito nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 giugno, alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma è arrivata una chiamata con una richiesta di aiuto da parte di un uomo, che segnalava lo smarrimento del suo cane. Lo aveva perso stamattina nella zona verde vicina al Forte Prenestino. Diceva di sentirlo guire, ma di non riuscire a trovarlo. Sul luogo indicato in via Federico Delpino verso le ore 13.40 sono giunti i la squadra Saf con il supporto del personale del Nucleo Sapr, unità specializzata nell'uso di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto per attività di soccorso.

L'uomo e il cane salvati dai vigili del fuoco stanno bene

Il cane salvato

Durante le operazioni di ricerca dell'animale però, in maniera del tutto inaspettata, i pompieri hanno trovato un uomo, probabilmente un senzatetto non di nazionalità italiana, che era in stato confusionale. Era caduto in un fosso e si trovava lì dal giorno prima. Il personale sanitario lo ha soccorso e trasportato in ospedale con l'ambulanza, dov'è stato sottoposto agli accertamenti del caso per verificarne lo stato.

Da quanto si apprende le sue condizioni di salute non erano gravi. I pompieri hanno poi trovato e salvato anche il cane: era incastrato all'interno di un tombino. Un pompiere si è calato al suo interno imbracato, lo ha preso in braccio e lo ha riportato in superficie. Anche l'animale sta bene, era solo spaventato. È stato riconsegnato al proprietario.