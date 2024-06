La cagnolina Trilly sparisce dopo un furto in casa, l’appello: “È malata, aiutateci a trovarla”

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

La cagnolina Trilly scomparsa a Frosinone, foto dalla pagina Facebook "Impronte".

È sparita dopo l'irruzione dei ladri in un'abitazione, lo scorso giovedì 6 giugno, all'ora di pranzo. Da quel momento della piccola Trilly, la cagnolina di casa, non ci sono state più notizie a riguardo. Ma la famiglia della cagnolina, una maltesina bianca, è in apprensione per lei: "È malata, aiutateci a ritrovarla", hanno scritto sui manifesti prima e sui social poi i padroncini della maltesina, preoccupati per lei.

La fuga della cagnolina durante un furto

Diversi i furti in appartamento in quella giornata, l'ultima scolastica per tanti bambini e ragazzi nella zona. Il momento ideale, secondo i ladri, per colpire. Così i malviventi si sono introdotti in alcune abitazioni di Frosinone e le hanno derubate. Al rientro a casa i proprietari della cagnolina, però, oltre a trovare la casa a soqquadro e a notare le tracce del furto, hanno dovuto fare i conti con un'altra grave mancanza: quella della maltesina.

Gli avvistamenti

Da quel momento, è scattato l'allarme per cercare di ritrovarla. Nella stessa giornata del 6 giugno la piccola è stata avvistata in alcune zone, non troppo distanti dall'abitazione in cui vive, nel capoluogo ciociaro. Nella zona della concessionaria fra via Sodine e via Emanuele Buscaglia è stata vista mentre veniva inseguita da un'automobile con due persone che provavano a prenderla. Nella stessa giornata, è stata notata in via dei Salci, all'altezza del negozio Linea Oro Sport. Nel frattempo da più di due settimane della cagnolina non sa più nulla.

L'appello della famiglia della cagnolina Trilly

Di razza maltese, di taglia piccola e con pelo lungo e bianco. Così viene descritta la piccola Trilly. La cagnolina ha il microchip e non indossava nulla al momento della scomparsa, soltanto un codino con fiocchetto rosa per fermare i peli sul capo, come nella foto che si trova in apertura di articolo.

"Attenzione, potrebbe essere spaventata, se non si avvicina spontaneamente non tentate di chiamarla, di avvicinarla o di inseguirla, ma monitoratela e chiamate immediatamente il numero 3385665763 – scrivono nell'appello – È stata sporta denuncia alle autorità competenti, ci sono indagini in corso", concludono poi, promettendo una ricompensa per chiunque la ritrovi.