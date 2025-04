video suggerito

Bimbo scrive a Giuseppe Mandrake Ninno dopo il furto: "Ho la stessa vestaglia, se vuoi te la regalo" Dopo il furto al van non appena arrivato a Roma, un bambino di 9 anni ha scritto a Giuseppe Mandrake Ninno: "Ho una vestaglia uguale a quella della signora Maria, te la regalo".

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra il bimbo che ha mandato il messaggio a Giuseppe Mandrake Ninno, a destra l'immagine del furto con. il finestrino spaccato del van.

Un furto in van non appena arrivato a Roma, l'appello ai seguaci per cercare di ritrovare gli oggetti rubati. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Giuseppe Mandrake Ninno, di passaggio nella capitale. "Hanno distrutto il van e rubato il borsone dello spettacolo con all'interno roba di zero valore economico… ma del valore affettivo incalcolabile (la vestaglia e il pigiama di papà) – ha scritto su Facebook – Siccome so che qui c'è tanta gente buona e con un cuore, vi chiedo un aiuto. Se doveste ritrovarla o avere informazioni in merito, vi prego di contattarmi con un'email", ha fatto sapere lanciando un appello per ritrovare il pigiama rosa e la vestaglia della signora Maria.

Il giorno dopo, invece, effettuato l'accesso ai social network ha trovato un messaggio. "Buongiorno. Ho la stessa vestaglia (la comprai per venire al tuo spettacolo) – ha esordito il mittente – Se vuoi te la regalo con tutto il cuore", gli ha proposto. Poi ha precisato: "Giuro che non sono io il ladro pentito!", ridendo.

La notizia del furto sui social: "Sono disperato"

La notizia del furto è stata condivisa dallo stesso Giuseppe Mandrake Ninno nei giorni scorsi. "Qualcuno ha sfondato il finestrino del van e preso due borse chiuse dal valore ridicolo. All'interno di una di queste borse c'era però qualcosa dal valore, per me, inestimabile. La vestaglia della signora Maria ed il pigiama del papà. Ero disperato – ha ripercorso – Poi ho fatto un post pubblico che in pochissimo tempo è stato condiviso da quasi 14 mila persone. E ho capito che c'era ancora speranza".

Quella sera, dopo la scoperta del furto in piazza Bocca della Verità nel mezzo del tour, ha girato nella capitale fino alle tre di notte, "tra lungotevere e vicoletti" della zona. E poi il messaggio.

Il messaggio e la reazione di Giuseppe Mandrake Ninno

Il messaggio inviato dal bimbo di 9 anni a Giuseppe Mandrake Ninno.

A scriverla, come precisata dallo stesso Giuseppe Mandrake Ninno, è stato un bambino di 9 anni. "Mi fa emozionare e soprattutto mi fa capire, che in un mondo di gente cattiva, invidiosa e senza scrupoli, c'è ancora speranza – è la reazione di Giuseppe Mandrake Ninno – Che parta da tutti i bambini che con la loro purezza e con il loro cuore, possono cambiare le cose. Grazie di cuore. Ora risolviamo anche per papà".