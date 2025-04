Giuseppe Mandrake Ninno derubato a Roma: sparita la vestaglia della signora Maria e il pigiama rosa del marito

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Giuseppe Mandrake Ninno, la signora Maria e il marito col pigiama rosa.

Arriva a Roma e viene derubato. Amara sorpresa per Giuseppe Mandrake Ninno, creatore di contenuti online brindisino che in queste settimane sta girando per l'Italia per il suo tour "Imbarazziamoci". La tappa di Roma è prevista soltanto l'8 maggio prossimo, ma nei giorni scorsi si è trovato a passare per la capitale. Ed è proprio qui che ha subito un furto, prontamente denunciato anche sui social. "Hanno spaccato il finestrino del van e hanno rubato il borsone: non c'era niente di valore economico, soltanto affettivo. Hanno rubato la vestaglia e il pigiama di papà – ha spiegato – È successo in pieno centro storico, a piazza Bocca della Verità", ha precisato poi.

Il messaggio di denuncia: "Una bella sorpresa"

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, nella capitale, in pieno centro storico, in piazza Bocca della Verità, di fronte al Tempio di Giano, quando Giuseppe Mandrake Ninno era appena arrivato nella capitale.

"Amiche e amici di Roma, perché grazie a Dio la maggior parte della gente su questo pianeta è buona – ha esordito nel messaggio pubblicato su Facebook – Appena arrivati a Roma qualcuno ci ha riservato una bella sorpresa. Hanno distrutto il van e rubato il borsone dello spettacolo con all'interno roba di zero valore economico… ma del valore affettivo incalcolabile (la vestaglia e il pigiama di papà)", ha fatto sapere, prima di lanciare un appello.

L'appello ai followers: "Vi chiedo un aiuto"

Il contenuto del post, è poi rimbalzato su tutti i social network, per cercare di raggiungere più persone possibile. "Ora, siccome so che qui c'è tanta gente buona e con un cuore, vi chiedo un aiuto. Se doveste ritrovarla o avere informazioni in merito, vi prego di mandare un'email a mandralossi@gmail.it o di scrivermi in direct. Vi prego di scrivere soltanto qualora doveste avere delle informazioni a riguardo", ha continuato.

Le reazioni dei fan: "Da romana ti chiedo scusa"

Non hanno tardato ad arrivare le reazioni e i commenti dei fan, fra cui anche cittadini e cittadine romane. "Da romana ti chiedo scusa", ha scritto un'utente sotto all'appello di Giuseppe Mandrake Ninno per rintracciare i suoi averi. "Benvenuto nel cuore della civiltà. A mio figlio hanno rubato la bici elettrica a Fontana di Trevi mentre stava lavorando – scrive un'altra – Evita Roma, se puoi". E ancora: "Roma è diventata una fogna e rubano tutto e a qualunque ora.

"A Roma non puoi mai e poi mai lasciare nulla dentro, io ci sono nato e cresciuto con l'idea e l'ansia di lasciare sempre la macchina vuota altrimenti considerala svuotata! Triste realtà", aggiunge un altro. E poi, c'è chi prova a vedere un'opportunità in quanto successo: "Immagino la signora Maria… quante castime. Fai un video". Ma poco dopo arriva una nuova risposta: "La signora Maria senza vestaglia, non è più la signora Maria".