Terribile incidente fra due tir in provincia di Latina: la vittima è Costantino Mangoni, aveva 53 anni

Nello schianto avvenuto questa mattina a Priverno, a seguito del quale è stata chiusa la Monti Lepini, è morto un 53enne, Costantino Mangoni.

Lo schianto fra i due tir.

Si chiamava Costantino Mangoni e aveva 53 anni l'uomo che ha perso la vita nella mattina di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, nel territorio di Priverno, in un incidente che si è verificato verso le 4.30 sulla Monti Lepini. Secondo le prime informazioni emerse si è trattato di uno schianto frontale fra due tir a seguito del quale, per permettere l'arrivo dei mezzi di soccorso e la messa in sicurezza dell'area, la strada statale 156 è stata chiusa all'altezza del chilometro 23.

L'impatto è stato molto violento e i due conducenti hanno avuto la peggio. Uno dei due è morto sul colpo, si tratta proprio di Mangoni. L'altro, invece, è rimasto gravemente ferito e trasportato a bordo dell'elisoccorso all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato affidato alle cure di medici e infermieri.

Il terribile incidente sulla Monti Lepini: vigili del fuoco estraggono il conducente dal tir, morto sul colpo

Lo schianto come anticipato è avvenuto questa mattina preso nel territorio di Priverno, sulla Monti Lepini. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco di Latina, allertati a seguito di una segnalazione arrivata al 112. Lo scontro fra i due tir è avvenuto tra il chilometro 22 e il 23, dove la squadra dei vigili del fuoco di Terracina è arrivata immediatamente.

Dopo aver constatato lo schianto fra i due mezzi pesanti, nei pressi della rotatoria in via Anime Sante, mentre gli agenti delle forze dell'ordine hanno iniziato i rilievi per cercare di ricostruire quanto avvenuto, hanno estratto i conducenti dagli abitacoli degli autoarticolati. A supportare i colleghi di Terracina anche un'autogru dei Vigili del Fuoco e del personale Nbcr proveniente da Roma, al fine di procedere al travaso di azoto liquido dalla cisterna lesionata di uno dei due automezzi e altri funzionari tecnici.

L'arrivo dei soccorritori: morto un camionista, l'altro ferito gravemente

Insieme ai pompieri anche gli operatori del personale sanitario del 118. I soccorritori si sono precipitati verso i due conducenti. Per uno era già chiaro che non c'era più niente da fare: quando sono arrivati i soccorritori era già morto. Per l'altro, invece, è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza che l'ha trasportato all'ospedale San Camillo di Roma dove si trova ancora adesso.

La vittima si chiamava Costantino Mangoni, aveva 53 anni e viveva a Terracina. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia sul corpo e, come da routine, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.