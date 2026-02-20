roma
Scontro frontale tra due camion a Priverno: un morto, chiusa la strada 156 del Monti Lepini

Incidente mortale sulla strada 156 dei Monti Lepini a Priverno, dove due camion si sono scontrati frontalmente e una persona è deceduta.
A cura di Alessia Rabbai
Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto lungo la strada 156 dei Monti Lepini. Il sinistro si è verificato nel territorio del Comune di Priverno, in provincia di Latina. A scontrarsi secondo quanto appreso finora sono stati due camion, che si sono scontrati frontalmente. La strada è temporaneamente chiusa all'altezza del chilometro 23, per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine.

Al momento dell'incidente era mattina presto, i due mezzi pesanti per cause non note e ancora in corso d'accertamento si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio è stata una persona, che viaggiava all'interno di uno dei due camion. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.

La strada 156 dei Monti Lepini è stata chiusa, temporaneamente interdetta all'altezza del chilometro 23. Ciò per agevolare le operazioni dei soccorritori e alle forze dell'ordine di lavorare in sicurezza. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code. Presenti sul luogo dell'incidente le squadre Anas. terminato l'intervento la carreggiata verrà liberata e la ciroclazione tornerà alla normalità.

Incidenti stradali
Latina
