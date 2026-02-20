Scontro frontale tra due camion a Priverno: un morto, chiusa la strada 156 del Monti Lepini

Incidente mortale sulla strada 156 dei Monti Lepini a Priverno, dove due camion si sono scontrati frontalmente e una persona è deceduta.

Immagine di repertorio

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto lungo la strada 156 dei Monti Lepini. Il sinistro si è verificato nel territorio del Comune di Priverno, in provincia di Latina. A scontrarsi secondo quanto appreso finora sono stati due camion, che si sono scontrati frontalmente. La strada è temporaneamente chiusa all'altezza del chilometro 23, per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine.

Lo scontro tra due camion

Al momento dell'incidente era mattina presto, i due mezzi pesanti per cause non note e ancora in corso d'accertamento si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio è stata una persona, che viaggiava all'interno di uno dei due camion. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.

Chiusa la strada 156 dei Monti Lepini

La strada 156 dei Monti Lepini è stata chiusa, temporaneamente interdetta all'altezza del chilometro 23. Ciò per agevolare le operazioni dei soccorritori e alle forze dell'ordine di lavorare in sicurezza. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code. Presenti sul luogo dell'incidente le squadre Anas. terminato l'intervento la carreggiata verrà liberata e la ciroclazione tornerà alla normalità.