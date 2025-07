Scontri per lo sgombero di CasaPound a Casal Bertone: condannati a un anno i vertici del movimento

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Condannati a un anno i vertici di CasaPound per gli gli scontri a Casal Bertone, in via Orti di Malabarba, nel gennaio del 2022, per scongiurare lo sgombero del Circolo Futurista del gruppo. È quanto deciso questa mattina al termine dell'udienza di primo grado. Ad essere condannati a un anno, dopo che il pm aveva chiesto una pena di quattro mesi, sono stati il capo Gianluca Iannone e il portavoce nazionale Luca Marsella.

Oltre a loro sono stati condannati anche altri militanti che avevano preso parte alle azioni contro gli agenti del reparto mobile.

La reazione di CasaPound

"Si tratta di una grave ingiustizia e l’ennesimo atto di una dura repressione politica nei confronti del nostro movimento – dicono da CasapPound – Noi siamo stati perseguitati semplicemente per aver difeso con coraggio e determinazione uno spazio sociale e culturale nato dal basso, profondamente radicato nel quartiere", hanno poi concluso.

Non ha tardato ad arrivare anche la reazione della stesso Iannone: "Quel giorno le forze dell’ordine si sono presentate con un atteggiamento prevaricatore, senza alcuna volontà di dialogo, rendendosi protagoniste di cariche ingiustificate e di lacrimogeni sparati a altezza uomo contro chi difendeva un simbolo vivo della nostra identità e della nostra storia, presente lì da 15 anni. Questa sentenza è un segnale inquietante", ha poi concluso.

Gli scontri del gennaio 2022

Gli scontri fra gli estremisti di destra e i poliziotti sono iniziati mentre era in corso lo sgombero del Circolo Futurista, storica sede di CasaPound. I fatti risalgono al 20 gennaio del 2022. Mentre i poliziotti arrivavano a Casal Bertone per lo sgombero, sul posto erano già presenti alcune decine di militanti. Si sono fatti trovare pronti, forse avendo saputo in anticipo del blitz, con il volto coperto e i caschi in testa. Sono stati lanciati oggetti e fumogeni contro le forze dell'ordine che a loro volta hanno caricato i manifestanti.

Al termine degli scontri per lo sgombero, partito da alcune segnalazioni arrivate ai vigili per "abusivismo commerciale", sono stati sei gli agenti rimasti feriti.