Sono sei gli agenti di polizia rimasti feriti nello sgombero di CasaPound a Casal Bertone ono sei gli agenti del reparto Mobile della polizia rimasti feriti nel corso dello sgombero di un circolo di CasaPound a Casal Bertone, Roma.

A cura di Enrico Tata

Sono sei gli agenti del reparto Mobile della polizia rimasti feriti nel corso dello sgombero di un circolo di CasaPound a Casal Bertone, Roma. Quanto gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato ad attenderli gli occupanti dell'edificio, che si sono messi davanti all'entrata della sede, hanno lanciato fumogeni e sono arrivati allo scontro con la polizia. Il caposquadra è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I per un colpo ricevuto al naso e un sospetto di frattura. Il questore di Roma, Mario Della Cioppa, ha espresso "solidarietà e ammirazione" per il lavoro del personale di polizia, "che oggi ha svolto l'impeccabile servizio a supporto della Polizia Locale che doveva eseguire un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, e totale solidarietà nei riguardi degli agenti feriti. I poliziotti della Digos sono al lavoro affinché in tempi brevi vengano individuati i responsabili dei reati commessi, nessuno escluso, che ne dovranno rispondere davanti all’autorità giudiziaria". Le indagini della Digos sono in corso per cercare di identificare i responsabili dello scontro, una quarantina circa di militanti del movimento di estrema destra, tutti armati di caschi.

Per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, questa mattina è stata commessa "una violenza inaccettabile. Noi andremo avanti sulla strada della legalità, non ci faremo intimidire e proseguiremo su questa strada. Faccio un plauso alle forze dell'ordine per il loro intervento ed esprimo la mia vicinanza agli agenti feriti e la condanna ferma di questi atteggiamenti violenti". "Atti violenti di questo genere sono intollerabili e inaccettabili, e vanno condannati sempre. Ringrazio le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che lavorano a tutela della legalità per la sicurezza di tutte e tutti", sono le parole pronunciate dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.