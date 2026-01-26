Schiacciata da un albero davanti ai figli al parco: due funzionari del Campidoglio a rischio processo

A sinistra, Francesca Ianni.

A tredici mesi dalla tragedia, si sono chiuse le indagini sulla morte di Francesca Ianni, la donna che ha perso la vita travolta da un albero mentre si trovava al parco di Colli Aniene con i suoi figli. Due funzionari del Campidoglio risultano indagati e rischiano il processo: all'epoca dei fatti, il 22 dicembre 2024, uno lavorava per il servizio ambientale del IV Municipio, l’altro per la Direzione gestione e tutela ambientale del verde di Roma Capitale.

Secondo il pm Mario Dovinola e il procuratore Giovanni Conzo, i due funzionari non avrebbero effettuato tutte le verifiche necessarie per prevenire il crollo dell'albero, un pioppo chesi trovava poco distante da dove, qualche settimana prima, un altro era crollato: su di loro pendono le accuse di omicidio colposo e lesioni colpose.

Muore schiacciata dal crollo di un pioppo: cosa è successo

I fatti risalgono, come anticipato, alla fine del mese di dicembre del 2024 quando la donna, Francesca Ianni, è uscita di casa e si è recata con i suoi tre figli e un'amica al parco Livio Labor di Colli Aniene, fra via Cesare Massini e via Sacco e Vanzetti. Le due si erano messe a sedere su una panchina, poco distante dall'area giochi, per seguire a distanza i bambini quando il pioppo si è spezzato e ha travolto la panchina. Ad avere la peggio proprio Ianni che è stata completamente investita dall'albero e ha perso la vita sul colpo.

L'amica, quarantacinquenne, è stata trasportata d'urgenza in ospedale: si trovava anche lei in condizioni molto critiche, ma fortunatamente è sopravvissuta. Illesi i bambini che stavano giocando a qualche metro di distanza. "Nessuna condanna colmerà il vuoto lasciato da questa tragedia", ha dichiarato nei giorni successivi chi la conosceva.

L’albero crollato nel parco pubblico nel parco di Colli Albani.

Alberi crollati a Roma, a giugno inizia il processo per Monteverde

Mentre si resta in attesa degli sviluppi su quanto accaduto al parco Livio Labor, il prossimo giugno è prevista l'udienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di 23 persone nell'ambito della maxi inchiesta sugli alberi e i rami caduti a Roma fra il 2023 e il 2024. Fra le 23 persone a rischio processo si trovano funzionati e dirigenti del Campidoglio, fra cui uno dei due indagati per la morte di Francesca Ianni e i responsabili delle ditte appaltatrici: su di loro le accuse potrebbero essere, a vario titolo e a seconda delle posizioni, quelle di disastro colposo e omicidio colposo.

Nell'ambito dell'inchiesta, inoltre, rientra anche il crollo di un albero in via di Donna Olimpia e Monteverde Vecchio nel novembre 2023: sotto all'albero, dopo il crollo, ha perso la vita un'altra donna. Si chiamava Teresa Veglianti e aveva 82 anni. "Si può morire così? – aveva dichiarato il figlio della donna a pochi giorni dai fatti – Si tratta di una tragedia annunciata".