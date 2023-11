Teresa Veglianti, morta schiacciata da un albero a Roma. Il figlio: “Una tragedia annunciata” “Mia mamma era la mamma e la nonna di tutti. Era uscita sicuramente per alcune commissioni qui nel quartiere e invece è morta così, senza alcun senso”, ha raccontato il figlio della signora al Messaggero.

A cura di Enrico Tata

286 CONDIVISIONI condividi chiudi

Teresa Veglianti è morta a 82 anni, schiacciata da un olmo crollato sabato in via di Donna Olimpia, Monteverde, Roma a causa del forte vento. In pochi minuti sono arrivati sul posto vigili urbani, carabinieri e pompieri, ma per l'anziana non c'è stato niente da fare.

Quell'albero, ha spiegato al Messaggero il figlio della donna, Ivano, era pericoloso ed era stato segnalato più volte dai residenti nel quartiere. "Le nostre richieste sono cadute nel vuoto. Ma si può morire così? Adesso non riesco a rendermi conto di quello che è accaduto, so solo che mia mamma non c’è più".

"Mia mamma era molto conosciuta, era la mamma e la nonna di tutti. Era uscita sicuramente per alcune commissioni qui nel quartiere e invece è morta così, senza alcun senso. Dalla porta di casa alla strada, non ha fatto neanche 20 passi che quell’albero le è crollato addosso. Mi hanno riferito che nel bar qui, a poca distanza, i clienti hanno assistito al crollo e hanno cercato subito di aiutarla", ha raccontato ancora.

Leggi anche Incidente sulla Laurentina a Roma, morta una ragazzina di 13 anni

Stando a quanto si apprende, la signora Teresa sarebbe morta sul rolpo. "Adesso però voglio giustizia perché questa morte si poteva evitare, mia mamma poteva salvarsi se qualcuno avesse ascoltato le richieste del quartiere di intervento. L’albero che è crollato era proprio davanti casa nostra. Non riesco ancora a crederci".

Intanto la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Non solo quell'albero era stato potato male, ma due anni fa era stato anche colpito da un incendio, sostengono i residenti del quartiere. In estate i dipendenti del Servizio Giardini del Campidoglio avevano tagliato parte dei rami, ma quell'albero, stando a quanto si apprende, era ormai compromesso.

Sabato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è recato sul posto: "Dai primi accertamenti risulta che gli alberi di via Donna Olimpia sono stati controllati e potati nella primavera 2021. Sono state eseguite ulteriori valutazioni delle condizioni strutturali dell'albero su basi biomeccaniche (Vta) su 103 piante. A seguito di queste, sono state eseguite da un agronomo esterno specificamente incaricato 2 dendrodensimetrie su 27 alberature, tra cui quella crollata oggi. In base alle analisi strumentali sono stati effettuati anche 5 abbattimenti di alberi su via Donna Olimpia e Via Ozanam. Nel 2022 il servizio giardini ha eseguito alcuni ulteriori interventi di riduzione delle chiome che hanno riguardato anche l'albero crollato".

"A febbraio di quest'anno sono stati eseguiti ulteriori interventi sotto il controllo di un agronomo esterno. – ha aggiunto – Alla luce di queste verifiche sembrerebbe dunque che la manutenzione ordinaria sia stata eseguita e che l'albero caduto sia stato oggetto di interventi nel 2021, 2022, 2023. Sicuramente le fortissime raffiche di vento hanno influito in modo determinante ma data la gravità di quanto avvenuto è necessario valutare attentamente se non occorra rivedere le norme attuali che regolano gli interventi sul Verde comunale in modo da consentire, nei casi di alberature di età avanzata come quella crollata, interventi più incisivi di riduzione delle altezze ed eventualmente di completa sostituzione delle alberature".