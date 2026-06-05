Donna di 35 anni trovata morta in un hotel di Roma all’Esquilino: indagini in corso

Trovata morta a Roma una turista 35enne in un hotel dell’Esquilino: a ritrovarla il personale addetto alle pulizie. Indagini in corso, disposta l’autopsia.

Macabro ritrovamento a Roma, in un hotel dell'Esquilino, dove è stata ritrovata senza vita una donna di 35 anni. A scoprire dell'accaduto il personale delle pulizie dell'albergo che, arrivato in mattinata per pulire la camera, ha bussato alla porta della stanza senza ricevere alcuna risposta. Insospettiti dal silenzio, hanno allertato immediatamente il diretto della struttura ricettiva. Con lui hanno aperto la porta e hanno trovato la donna ormai priva di vita.

Il ritrovamento: aprono la stanza e trovano una donna morta in hotel

I fatti risalgono alla mattina dello scorso giugno e sono avvenuti in una stanza di albergo del quartiere Esquilino, in via Marsala, non troppo distante dalla stazione Termini. Il ritrovamento è avvenuto verso mezzogiorno e mezza, quando il personale che si occupa delle pulizie era arrivato nella camera per svolgere le mansioni quotidiane. Bussando alla porta, però, non ha mai ricevuto risposta.

Una volta allertato il direttore dell'albergo, hanno nuovamente provato a bussare alla porta e poi, preoccupati, sono entrati all'interno dell'alloggio. E hanno rinvenuto il corpo della donna. Non appena effettuato il tragico ritrovamento, hanno allertato le forze dell'ordine.

L'arrivo dei carabinieri: chi è la donna morta in hotel a Roma

Non appena allertati sono arrivati in hotel i militari della stazione Macao che hanno svolto i primi rilievi e hanno avviato le indagini. Non è chiaro cosa abbia portato alla morte della donna. Si tratta di una turista trentacinquenne arrivata dal Venezuela qualche giorno prima della tragedia per una vacanza.

Per cercare di chiarire i fatti, sono scattati immediatamente primi esami medico-legali: ancora troppo presto per dichiarare le cause del decesso, ciò che sembra essere certa è la mancanza di segni evidenti di violenza o colluttazione. Per ulteriori approfondimenti la salma è stata trasferita presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico Umberto I, dove è stata disposta dall’Autorità Giudiziaria l’autopsia. Gli inquirenti che si stanno occupando del caso non escludono alcuna ipotesi, neppure quella delle cause naturali. Ma soltanto ulteriori analisi riusciranno a chiarire ogni dubbio.