Muore schiacciata da un albero a Monteverde: due dirigenti del comune indagati

A cura di Redazione Roma

Il 25 novembre del 2023 Teresa Veglianti, 82 anni, veniva uccisa dal crollo di un albero in via di Donna Olimpia nel quartiere di Monteverde. Sono passati poco meno di sette mesi e ora la Procura di Roma ha deciso di iscrivere al registro degli indagati due dirigenti di Roma Capitale, per questo e altri crolli di alberature che si sono verificati da marzo 2023 a marzo 2024. Si tratta di due figure apicali del Dipartimento tutela ambientale, responsabili della gestione del verde.

La signora Veglianti era uscita di casa in compagnia del figlio, quando è rimasta schiacciata dal crollo improvviso di un grosso albero. A nulla purtroppo è servito l'intervento dei soccorsi sanitari e dei vigili del fuoco. Il fascicolo aperto dalla procura è per il reato di omicidio colposo, e nel corso delle indagini portate avanti dai carabinieri della Forestale sono stati sottoposto a sequestro una trentina di alberi e rami crollati, provocando danni e feriti. L'inchiesta mira a chiarire se ci siano responsabilità nel ritardo dell'intervento dei grandi olmi di Monteverde, tanto che in molti parlarono di "tragedia annunciata" nel quartiere.

Intanto che la giustizia fa il corso, la notizia è stata commentata così dall'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi: "Questa amministrazione, fin dal suo insediamento, ha segnato un deciso cambio di passo rispetto al passato per quanto riguarda la tutela e la messa in sicurezza del patrimonio arboreo e dei cittadini della Capitale dopo anni di incuria e di abbandono". "Dal nostro insediamento – prosegue l'assessora -, nel novembre 2021, ad oggi sono state eseguite oltre 96 mila potature (contro le sei mila del 2020) e quasi 18 mila abbattimenti (contro gli otto mila e 100 dei cinque anni precedenti). Consapevoli di aver intrapreso come amministrazione comunale tutte le azioni possibili per la tutela e la messa in sicurezza del patrimonio arboreo e dei cittadini della Capitale, confidiamo nel lavoro della Procura di Roma".