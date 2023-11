Oggi i funerali di Teresa Veglianti, la donna morta per il crollo di un albero a Roma La parrocchia di Monteverde, dove si sono tenuti i funerali di Teresa Veglianti, era gremita: tante le persone accorse per salutare la donna, morta schiacciata da un albero a Roma.

Si sono tenuti oggi i funerali di Teresa Veglianti, la donna di ottantadue anni che sabato 25 novembre è morta a causa del crollo di un albero in via di Donna Olimpia a Monteverde, nel cuore di Roma. Le esequie sono state organizzate nella parrocchia di Santa Madre della Provvidenza, vicino al punto in cui la donna ha perso la vita.

Come riportato da la Repubblica, in tanti hanno partecipato ai funerali della signora. In molti sono convinti che abbia salvato la vita ad altri: quell'albero, infatti, prima o poi sarebbe crollato, e forse anche in quel caso avrebbe ucciso qualcuno. Intanto le istituzioni hanno provveduto a potare gli alberi rimasti: un gesto che, per la famiglia di Veglianti e i residenti della zona avrebbe dovuto essere fatto prima.

"Le nostre richieste sono cadute nel vuoto. Ma si può morire così? Adesso non riesco a rendermi conto di quello che è accaduto, so solo che mia mamma non c’è più", le parole del figlio della donna a Il Messaggero. Sembra che quell'albero fosse stato già segnalato perché pericoloso ma che nessuno sia intervenuto nonostante le numerose denunce.

"Adesso però voglio giustizia perché questa morte si poteva evitare, mia mamma poteva salvarsi se qualcuno avesse ascoltato le richieste del quartiere di intervento. L’albero che è crollato era proprio davanti casa nostra. Non riesco ancora a crederci".

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Secondo i residenti, due anni fa quell'albero era stato colpito da un incendio ed era pericoloso. Quest'estate il Servizio Giardini del Campidoglio aveva tagliato alcuni rami ma non era andato oltre quell'operazione.