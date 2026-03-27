Roma, crolla un albero su via Tiburtina a San Lorenzo: due feriti

I vigili del fuoco sul posto

Paura nel primo pomeriggio lungo via Tiburtina nel quartiere di San Lorenzo a Roma, dove un albero di alto fusto è improvvisamente crollato coinvolgendo persone e auto in sosta. L’episodio è avvenuto intorno alle 14.40 all’altezza del civico 56. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, allertate per il cedimento dell’albero. Secondo le prime informazioni, due persone sono rimaste coinvolte: entrambe hanno riportato ferite lievi e sono state assistite dal personale sanitario del 118. Sul posto anche gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale.

Pino crollato a San Lorenzo: l'intervento e la messa in sicurezza

Il crollo ha interessato anche diverse vetture parcheggiate lungo la strada: in totale sono cinque le auto danneggiate dall’impatto. Inoltre, il pino ha abbattuto anche parte della recinzione del Parco Caduti 19 Luglio 1943, che affaccia su via Tiburtina e dentro a cui si trova la pianta.

Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente, con le squadre dei vigili del fuoco impegnate nella rimozione dell’albero e nella messa in sicurezza dell’area. Sul posto stanno operando in particolare un’autopompa serbatoio (APS 1A) e un’autogru (AG10). Presenti anche il funzionario di servizio e il capo turno, che stanno coordinando le attività sul campo. Al momento non risultano criticità ulteriori, ma le verifiche sull’area proseguono.

Per consentire le operazioni e prevenire ulteriori rischi, via Tiburtina nel tratto fra via degli Umbri e via degli Equi è stata temporaneamente chiusa sia al traffico veicolare che a quello pedonale dai caschi bianchi del II Gruppo Sapienza.