Crolla un casale al parco degli Acquedotti a Roma: dentro c’erano un uomo e una donna, sono morti

I vigili del fuoco sono intervenuti nel Parco degli Acquedotti per il crollo del tetto di un casale abbandonato. Dentro hanno trovato i corpi di un uomo e una donna, sono morti.

I vigili del fuoco nel Parco degli Acquedotti

Un uomo e una donna sono stati trovati morti in via delle Capannelle nel Parco degli Acquedotti a Roma. Le due persone sono state rinvenute all'interno di un casale abbandonato, il Casale del Sellaretto, dov'è crollato il solaio. Il ritrovamento risale alla mattinata presto di oggi, venerdì 20 marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica, a supporto anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il VII Gruppo Tuscolano. Non è ancora chiaro l'identità delle due persone decedute, le indagini sono in corso.

Trovato il primo cadavere, poi il secondo

Gli agenti della Polizia di Stato sul luogo del crollo

Secondo quanto ricostruito finora i residenti ieri sera hanno avvertito un boato, probabilmente provocato da un'esplosione, in via delle Capannelle all'altezza del civico 221 al Casale del Sellaretto. Si tratta di un'ex casa cantoniera, una struttura abbandonata, spesso usata come riparo da persone senzatetto. Questa mattina poco prima delle ore 9 è arrivata la segnalazione di un primo cadavere e nel Parco degli Acquedotti sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato con varie pattuglie e la Scientifica.

Successivamente è stato trovato il secondo cadavere. Tutti e due i corpi sono in fase d'identificazione. Non è ancora chiara l'età né da quanto tempo si trovino lì. I vigili del fuoco con la squadra di Tuscolano II 12/A, il Nucleo Cinofili, il Nucleo Usar ed il Nucleo GOS con il Funzionario di Guardia hanno scavato tra le macerie alla ricerca di eventuali altre persone coinvolte nel crollo.

In corso l'identificazione dei due cadaveri nel Parco degli Acquedotti

I rilievi al casale crollato

La Scientifica si occupa dei rilievi nell'area in cui sono stati trovati i due cadaveri e della loro identificazione. Al momento sappiamo che sono un uomo e una donna, ma non è ancora possibile stabilirne l'età, né sono state ancora rese note ulteriori dettagli. Le forze dell'ordine sono sul posto e le verifiche in corso. L'area circostante al ritrovamento dei due corpi è stata transennata e non è possibile accedervi. Terminate le verifiche i due cadaveri verranno trasferiti in obitorio per gli esami. L'area circostante al casale crollato verrà interdetta per motivi di sicurezza.