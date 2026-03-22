Esplosione a Roma, crolla una palazzina: due feriti gravi e più di 70 persone in strada

Foto dal profilo Facebook di Daniele Catalano, consigliere dell’XI Municipio di Roma.

Una palazzina crollata, almeno altre due coinvolte. Almeno due feriti gravi e settanta persone in strada. Questo è il bilancio dell'esplosione avvenuta poco fa alla Piana del Sole, nel comune di Roma, fra i territori della Capitale e quelli di Fiumicino, fra via Ciglié e via Tavagnasco. Un boato fortissimo e poi il crollo di uno dei palazzi: non è ancora chiaro cosa sia successo, ma potrebbe essersi trattato di una fuga di gas.

Secondo quanto emerso dal sopralluogo dei vigili del fuoco a provocare la deflagrazione sarebbe stata l'esplosione di una bombola di GPL. Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati immediatamente soccorritori e forze dell'ordine. Nel frattempo i pompieri continuano a cercare altre possibile persone ferite fra le macerie.

L'esplosione alla Piana del Sole a Roma

"Sembrava che fosse scoppiata una bomba", dicono alcuni sui social network. Invece ad esplodere è stato un palazzo che ha coinvolto almeno altre due palazzine vicino. "Abbiamo sentito un botto fortissimo e abbiamo visto tanto fumo nero in cielo", commenta altre persone. "A noi hanno tremato le finestre, ma non siamo riusciti a vedere nulla", dicono ancora.

Foto da Facebook, dal profilo di Daniele Catalano.

L'arrivo dei soccorritori: due feriti gravi

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco e gli operatori del pronto soccorso del 118 che si sono subito precipitati verso le persone ferite per prestare le prime cure necessarie. Secondo le prime informazioni emerse, dopo l'esplosione almeno due persone sarebbero rimaste ferite gravemente.

Il personale dei vigili del fuoco appena giunto sul luogo della deflagrazione ha estratto le due persone gravemente ferite e le ha consegnate agli operatori sanitari del 118: si trovano in codice rosso per le condizioni critiche. Nel frattempo, però, proseguono comunque le ricerche per eventuali altre persone coinvolte.

I vigili del fuoco arrivati sul posto.

L'arrivo dei pompieri e le operazioni in corso

Sul posto, fra i soccorritori, sono arrivati i vigili del fuoco, scattati non appena arrivata la segnalazione alla sala operativa del comando di Roma, verso le 12,50. Sul posto sono arrivate prontamente le squadre dell'Eur 11/A, di Ostia 13\A, il funzionario di guardia, il capo turno provinciale, la 26\A, il nucleo GOS l'autobotte, l'Autoscala, il nucleo Cinofilo il CRRC e la squadra della Pisana 4\A. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, a provocare l'esplosione sarebbe stata una bombola di GPL. Lo scoppio ha coinvolto tre villette: ha distrutto tutte le pareti delle strutture ed i detriti hanno coinvolto anche delle autovetture.

Articolo in aggiornamento