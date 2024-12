video suggerito

Albero crolla e uccide una donna a Roma, indagato funzionario comunale: “Pioppo doveva essere spostato” Continuano le indagini sulla morte di Francesca Ianni, la donna schiacciata dal pioppo nel parco di olli Aniene a due giorni da Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'albero caduto, gli agenti della polizia Locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco sul posto.

Il pioppo che ha ucciso Francesca Ianni lo scorso 23 dicembre non si sarebbe dovuto trovare lì, a pochi passi dell'area giochi del parco Livio Labor di Colli Aniene. Questa è la prima conclusione a cui sono giunti gli inquirenti che stanno cercando di fare chiarezza sul caso e che nel frattempo hanno iscritto al registro degli indagati un funzionario del Comune.

Secondo le ricostruzioni, infatti, quell'albero non si sarebbe dovuto trovare nel punto in cui è stato piantato e sarebbe dovuto essere monitorato con più attenzione. L'ipotesi di reato, attualmente, è l'omicidio colposo. Nel frattempo continuano gli accertamenti sulla manutenzione e le verifiche del Servizio Giardini del comune, dove lavorerebbe l'indagato, per analizzare lo stato di salute del pioppo. Ulteriori documentazioni sono attese per lunedì con nuovi interventi da parte di Forestale e carabinieri.

"L'albero non doveva trovarsi lì, già ispezionata 5 anni fa"

L'albero crollato lunedì scorso non si sarebbe dovuto trovare lì: secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe stato ispezionato almeno 4 o 5 anni fa quando le piante che si trovavano vicino, fra il 2019 e il 2020, sono state rimosse perché malate.

Leggi anche Francesca Ianni morta per il crollo di un albero a Roma: la procura indaga per omicidio colposo

Rischiosa anche la posizione in cui si trovava il pioppo cipressino, alto 22 metri e pesante oltre mezza tonnellata: il territorio scosceso in cui era piantato, era troppo vicino all'area giochi del parco di viale Sacco e Vanzetti a Colle Aniene.

La traiettoria dell'albero e il crollo nel parco giochi

Non solo la panchina: lungo la traiettoria del parco si sarebbe trovata anche l'area giochi dove si trovavano i tre figli della donna deceduta. Se il pioppo fosse crollato nella direzione ipotizzata, avrebbe preso in pieno i giochi. Secondo un'ultima ispezione a vista dello scorso settembre, invece, non avrebbe rappresentato un pericolo. Ulteriori accertamenti saranno effettuati sul tronco e sulle radici per capire cosa abbia messo a rischio la stabilità dell'albero, oltre al forte vento dei giorni scorsi.

Il crollo dell'albero e la morte di Francesca Ianni

Il crollo dell'albero è avvenuto nella mattina di lunedì scorso, 23 dicembre 2024. La quarantacinquenne si trovava con un'amica seduta in panchina. Per lei, che aveva accompagnato i tre figli nell'area giochi, il crollo è stato fatale: a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione, la donna è morta sul colpo. L'amica che era con lei, invece, è rimasta gravemente ferita e trasportata d'urgenza al policlinico Umberto I: si trova ancora ricoverata in prognosi riservata.