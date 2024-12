video suggerito

Tragedia a Roma, un albero crolla per il vento: morta una donna, era con i figli al parco Tragedia a Roma, dove a causa del forte vento di queste ore un albero è crollato in un parco e ha travolto alcune persone: una donna è morta, un'altra è ferita.

A cura di Beatrice Tominic

Albero crolla nel parco a Colli Aniene, dal gruppo Facebook "Colli Aniene il suo quartiere ma non solo".

Tragedia a Roma, che nelle ultime ore si trova ad affrontare la morsa del forte vento freddo con raffiche di burrasca. E, forse proprio a causa del forte vento, nella mattinata di oggi si è verificato il crollo di un albero, nel parco fra via Cesare Massini e viale Sacco e Vanzetti nel quartiere di Colli Aniene. La pianta è precipitata ed è caduta all'interno del parco pubblico. Ha travolto alcune persone, davanti agli occhi dei bambini che, invece, probabilmente si trovavano a qualche passo di distanza, nell'area giochi che si vede anche nella foto.

In particolare l'albero è crollato su una panchina in cui si trovavano due donne. Ad avere la peggio una quarantacinquenne, madre di tre bambini, che, secondo le informazioni emerse, sarebbe morta sul colpo. Un'altra, anche lei quarantacinquenne, trasportata d'urgenza al Policlinico Umberto I, in gravi condizioni.

Albero precipita nel parco a Roma e colpisce due donne: cosa è successo

Secondo quanto è stato ricostruito fino ad ora, l'albero è caduto forse anche a causa del forte vento che in queste ore si sta abbattendo sulla capitale. Come appreso da Fanpage.it, i fatti sono avvenuti poco prima di mezzogiorno, nel parco del quartiere di Colli Aniene, fra via Cesare Massini e viale Sacco e Vanzetti, a pochi passi dall'area giochi.

L'albero è precipitato, secondo le prime ricostruzioni, su una panchina dove si trovavano sedute due donne. Una sarebbe morta sul colpo, l'altra è rimasta ferita gravemente.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena scattato l'allarme, sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Roma capitale del IV gruppo Tiburtino e gli agenti della polizia di Stato. Non è ancora chiaro a chi verranno affidate le indagini e, di conseguenza, chi dovrà lavorare per fare chiarezza sull'accaduto e cercare eventuali responsabili. Nel frattempo sono in corso i rilievi a cui seguiranno i lavori per spostare il grosso albero dal parco in cui è caduto.

Chi è la donna morta dopo il crollo dell'albero a Colli Aniene

Su quanto avvenuto dopo il crollo, resta il massimo riserbo. Secondo le prime informazioni emerse, una donna avrebbe perso la vita dopo il cedimento dell'albero. Si tratterebbe di una quarantacinquenne che aveva accompagnato i tre figli al parco. L'altra donna, che si trovava al suo fianco seduta sulla panchina, è invece stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso di un ospedale romano.

Il precedente: donna muore schiacciata da un albero a Monteverde

Una tragedia quella avvenuta oggi che fa tornare alla mente quanto accaduto nel novembre del 2023 quando, a Monteverde, un'altra donna è rimasta schiacciata da un albero ed è morta dopo lo schianto. È successo in via di Donna Olimpia. A perdere la vita l'ottantaduenne Teresa Veglianti. Per quanto successo a Monteverde, risultano esserci due dipendenti del comune di Roma sotto indagine.

Articolo in aggiornamento