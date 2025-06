video suggerito

Villa Pamphilj, la bimba trovata morta potrebbe chiamarsi Sara e non Andromeda Il nome della bambina trovata morta a Villa Pamphilj a Roma forse non era Andromeda come detto da Kaufmann. Lo scrittore che lavorava ad un progetto con lui: "Mi ha detto che la piccola si chiamava Sara. La donna parlava Inglese con accento americano".

A cura di Alessia Rabbai

Kaufmann e la bimba trovata morta a Villa Pamphilj

Charles Francis Kaufmann potrebbe aver mentito ancora sulla vicenda che ruota intorno alla donna e alla bambina trovate morte a Villa Pamphilj lo scorso 7 giugno. Il presunto killer ha detto che la piccola si chiamava Andromeda. Una versione che non corrisponde con quella dello scrittore Federico Carro contattato da Kaufmann con il nome di Rexal Ford, per realizzare un film su uno suo libro. "Quando ci siamo visti per parlare del progetto c'erano anche la donna con la figlia. Mi aveva detto che la bambina si chiamava Sara. La donna parlava in Inglese con accento americano, l'ho riconosciuto perché ho fatto il cameriere" ha spiegato nella puntata di ‘Chi l'ha visto?', condotta da Federica Sciarelli e andata in onda stasera.

"C'era qualcosa che non tornava in ciò che diceva"

"Gli ho offerto qualcosa da bere ma lui era distaccato, non voleva che mi avvicinassi alle due. Stavano in disparte, mentre parlavamo del progetto". Intervistato da Fanpage.it lo scrittore ha spiegato che già da aprile scorso Rexal Ford cercava casa. "Il 5 giugno mi ha detto che la ragazza lo aveva lasciato insieme alla bambina per un suo ricco ex e che non voleva fare la madre". Per questo gli aveva chiesto se avesse potuto sistemarsi per un po' a casa sua. Ma Carro non ha accettato, lo conosceva da troppo poco. "C'era qualcosa che tornava in ciò che diceva. Non mi quadrava che la ex le avesse lasciato la figlia così, penso sia stata una scusa". Poi l'ultimo contatto che risale al 10 giugno: "In una mail mi ha scritto di essere tornato in Inghilterra e che tutto andava bene".

Un conoscente di Malta: "Una sera ha avuto un comportamento inquietante"

A Malta il proprietario della casa in cui Kaufmann soggiornava ha confermato il passaggio della donna e della bambina. Nata la bimba se ne sono andati, perché il proprietario aveva affittato ad una sola persona, ma in quella casa ce n'erano tre. Ciò che è emerso in sede d'indagine è che Kaufmann e la donna bionda dall'identità ancora ignota non erano sposati e che la bimba è nata a Malta, forse in casa, con un parto clandestino. Un consocente di Kaufmann ha spiegato che precedentemente era fidanzato con una ragazza più giovane di 20 anni.

Il loro rapporto era finito perché il padre di lei era contrario e non lo stimava come produttore. "Una sera mi ha invitato a cena a casa sua, ha avuto un comportamento inquitante: era ubriaco, mangiava il pesce con spina e lische, ho avuto paura e me ne sono andato. Dal suo account una volta andato via da Malta ha tolto tutte le foto e video. L'ipotesi è che sarebbe arrivato da Malta alla Sicilia come Matteo Capozzi, con un catamarano. Il 27 marzo cercava qualcuno che noleggiava barche a Malta.