video suggerito

Cade dalle scale, l’insegnante Luciana Olini muore dopo tre giorni di agonia: lutto ad Arpino Muore dopo essere caduta dalle scale di casa. Luciana Olini, ex insegnante di Arpino aveva 77 anni. Le lesioni interne erano troppo gravi. Dopo tre giorni all’ospedale San Camillo di Roma, la donna è deceduta. I funerali si svolgeranno alle 14 di venerdì presso la chiesa Santa Maria di Civita. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vittima Luciana Olini, ex insegnante deceduta a 77 anni foto Facebook

Non ce l'ha fatta Luciana Olini. L'ex insegnante di 77 anni era caduta domenica scorsa dalle scale della sua abitazione di Arpino. È deceduta nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 aprile nell'ospedale San Camillo di Roma per le gravi lesioni causata dall'impatto. I funerali verranno celebrati alle ore 14 nella giornata di venerdì 18 aprile presso la chiesa Santa Maria di Civita.

Lutto ad Arpino: la caduta in casa e il ricovero in ospedale

L'incidente domestico è avvenuto nella mattinata di domenica scorsa. Luciana Olini, ex insegnante di 77 anni si trovava nella sua abitazione ad Arpino quando scendendo dalle scale è caduta rovinosamente a terra. Il forte impatto ha richiesto l'intervento immediato dei sanitari. La donna è stata trasportata in eliambulanza al San Camillo di Roma. Arrivata, le sue condizioni sono subito apparse gravi. In pochi giorni il suo quadro clinico è drasticamente peggiorato, dopo essere stata dichiarata in coma irreversibile, la donna è deceduta intorno alle 17.30 di mercoledì 16 aprile.

Cordoglio per la famiglia di Luciana Olini: i funerali venerdì 18 aprile

L'ultimo saluto alla donna avverrà venerdì 18 aprile. La salma arriverà alle ore 12 nella chiesa di Santa Maria di Civita. Il rito funebre inizierà alle ore 14. Attorno alla famiglia dell'ex insegnante si stringe la comunità di Arpino, scossa dalla tragedia dell'ex insegnante molto conosciuta e ben voluta dai residenti. "La mia cara amica Luciana, quanti bei ricordi di quando eravamo ragazze. Ciao riposa in pace", scrive un'amica d'infanzia della vittima sui social, stringendosi al dolore dei suoi cari.