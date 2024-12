video suggerito

Come sta la donna rimasta ferita nel crollo dell’albero nel parco a Roma: morta l’amica che era con lei Travolta da un albero crollato nel parco giochi di Colli Albani: come sta l’amica della donna morta questa mattina a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

L'albero crollato nel parco pubblico.

"Attualmente le condizioni cliniche restano critiche e resta ricoverata nel reparto di rianimazione centrale del Policlinico Umberto I in prognosi riservata". È quanto dicono dal policlinico Umberto I sulle condizioni in cui si trova la quarantacinquenne che si trovava seduta in panchina con una sua coetanea quando sono state travolte da un albero crollato all'interno di un parco nel quartiere di Colli Aniene. Mente l'amica è morta sul colpo, per lei sono stati immediatamente attivati i soccorsi ed è stata portata d'urgenza al policlinico Umberto I dove si trova in gravi condizioni.

Come sta la donna travolta con l'amica da un albero nel parco

Non appena arrivata in ospedale la donna è stata sottoposta ad un'operazione. In particolare, come sottolineano in una nota arrivata dal policlinico Umberto I: "La paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico di stabilizzazione delle fratture riportate ed è ricoverata presso il reparto di rianimazione centrale del Policlinico Umberto I in prognosi riservata, per il prosieguo delle cure – si legge – In considerazione del quadro generale e neurologico, la paziente prosegue la sedazione farmacologica. Attualmente le condizioni cliniche restano critiche".

Albero crolla su un parco giochi e colpisce due donne: una muore, l'amica è grave

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, poco prima di mezzogiorno, all'interno del parco pubblico Livio Labor, fra via Cesare Massini e viale Sacco e Vanzetti, nel quartiere di Colli Aniene. Le due donne si erano incontrate per portare i bambini al parco e mentre i piccoli stavano giocando a qualche passo di distanza nell'area giochi, loro si erano accomodate su una panchina.

Ma proprio verso mezzogiorno il forte vento di burrasca che si sta abbattendo nelle ultime ore sulla capitale ha fatto crollare un grosso albero che ha preso in pieno la panchina su sui si trovavano le due donne.

Chi è la donna morta dopo il crollo dell'albero

Le donne che si trovavano sedute sulla panchine avevano entrambe 45 anni. Una si trovava lì con i suoi tre figli, che giocavano a pochi metri di distanza: è morta sul colpo non appena crollato l'albero. L'altra si trovava con lei, è stata travolta dalla pianta e si trova in condizioni critiche. Ma è stata caricata d'urgenza sull'ambulanza e portata di corsa in ospedale, dove si trova ancora adesso.