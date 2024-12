video suggerito

Albero crolla e uccide una donna a Colli Aniene, una testimone: "I bimbi aspettavano che si svegliasse" Una testimone ha raccontato a Fanpage.it i minuti successivi al crollo dell'albero per forte vento nel parco di Colli Aniene, che ha ucciso una donna davanti ai figli. "Al suo posto poteva esserci chiunque, spero prendano provvedimenti seri".

A cura di Alessia Rabbai

La nipote di una donna testimone della tragedia

"Al posto della donna morta sotto l'albero poteva esserci chiunque". Virginia ha raccontato a Fanpage.it cos'è accaduto stamattina, quando una pianta si è abbattuta al suolo a causa del forte vento a Roma, colpendo due donne che, erano sedute su una panchina di un parco fra via Cesare Massini e viale Sacco e Vanzetti in zona Colli Aniene. I bambini che giocavano sono rimasti fortunatamente illesi. Virginia è arrivata pochi minuti dopo l'accaduto, ma prima dell'arrivo delle ambulanze e dei vigili del fuoco. Prima ancora di lei c'era sua nonna, che insieme ad una amica ha assistito alla terribile scena. Una donna di quarantacinque anni madre di tre figli è morta sul colpo, mentre un'altra coetanea è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d'urgenza al Policlinico Umberto I.

"I bambini aspettavano che si svegliasse", la testimone sulla tragedia a Colli Aniene

"Sono arrivata chiamata da mia nonna che ha visto tutta la scena, una giornata piovosa e ventosa, le donne erano al parco con i loro bambini e l'albero è caduto. Tutti stanno dicendo che si sapeva che fosse periocoloso e che erano state fatte tante segnalazioni. Dai racconti di chi era presente ho sentito che i bambini erano attorno all'albero caduto e stavano aspettando che le loro mamme si svegliassero, perché pensavano fossero svenute. Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno tagliato i rami con le motoseghe per liberarle".

"Al posto di questa donna poteva esserci chiunque"

"I soccorritori hanno rianimato la donna rimasta ferita e l'hanno messa in ambulanza. Quella di stamattina è una situazione gravissima, perché il parco è frequentato da bambini, famiglie, qui ci sono cresciuta anche io, ci venivo con mia madre – prosegue Virginia – Al posto di questa donna poteva esserci qualcunque delle nostre madri, morire sotto a un albero è impensabile, spero che facciano qualcosa, che prendano provvedimenti seri".

"Mia nonna ha provato a sentire il battito cardiaco"

Mentre Virginia è arrivata qualche minuto dopo i drammatici fatti sua nonna ha assitito purtroppo a tutto: "Mia nonna ha visto l'albero crollare sulla donna, si è avvicinata a sentire il battito della signora che è morta sotto all'albero, non si muoveva proprio. Quando sono arrivati i paramedici lì intorno era inaccessibile, impossibile da raggiungere. Sono serviti i vigili del fuoco che con le motoseghe hanno tagliato l'albero e hanno iniziato la rianimazione". Per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare.