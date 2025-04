video suggerito

Gruppo di 20 giovani aggredisce 3 coetanei al parco, uno finisce in ospedale con ferite al volto Aggressione nel Parco Sangalli di Roma, dove un gruppo di 20 giovani ha aggredito tre ragazzi, mandandone uno in ospedale con ferite al volto. Indaga la polizia.

A cura di Alessia Rabbai

Un giovane ferito al volto trasportato in ospedale in codice giallo è il bilancio dell'aggressione tra giovani avvenuta nel Parco Giordano Sangalli a Roma. Un gruppo di venti ragazzi si è scagliato contro tre giovani all'interno dell'area verde di viale dell'Acquedotto Alessandrino, nel quadrante est della Capitale. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 6 aprile.

Tre giovani aggrediti al Parco Sangalli

Secondo quanto ricostruito era primo pomeriggio intorno alle ore 13.40 quando tre giovani stavano passeggiando chiacchierando nel Parco Sangalli. Si è avvicinato loro un gruppo di venti ragazzi, che li ha aggrediti senza motivo. Si sono scagliati in particolare contro un ragazzo originario del Bangladesh, colpendolo al volto. I tre ragazzi hanno cercato di difendersi, fino a quando la comitiva non è scappata lungo via Casilina.

Gli aggressori in fuga, indaga la polizia

Il giovane picchiato al volto ha avuto bisogno di ricorerre a cure mediche, soccorso è stato trasportato al Policlinico Umberto I, dove ha fatto accesso con codice giallo. I sanitari lo hanno medicato per le ferite riportate, non rischia di morire. Sulla vicenda indagano gli agenti del Commissariato Torpignattara, giunti sul posto ricevuta la segnalazione.

Hanno svolto gli accertamenti del caso, ascoltato alcune persone e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Gli investigatori passeranno al vaglio i filmati, per capire se abbiano immortalato gli aggressori in fuga. Al momento i responsabili del ferimento non sono stati trovati.