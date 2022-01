Roma, muore un motociclista 42enne: è la quinta vittima della strada del weekend Nel pomeriggio di ieri, domenica 30 gennaio, si è verificato un incidente in via Tiburtina. Nell’impatto è morto un motociclista di 42 anni: è la quinta vittima morta nelle strade di Roma e del Lazio nel weekend.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, domenica 30 gennaio, nel primo pomeriggio, si è verificato un incidente mortale al 42esimo chilometro di via Tiburtina nella zona fra Castel Madama e Vicovaro, a nord est della città di Roma, nel tratto che dista una trentina di minuti da Tivoli. Nell'impatto si sono scontrate un'automobile con un anziano alla guida e una moto guidata da un 46enne di Castel Madama che ha perso la vita in seguito al colpo: sembra che la moto sia andata in fiamme dopo lo scontro. Sul luogo sono subito arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco di Tivoli e la protezione civile di Vicovaro per effettuare i controlli per accertare la dinamica dell'incidente. La strada, nel pomeriggio di ieri, è stata momentaneamente chiusa.

Weekend di incidenti nel Lazio

Nell'ultima settimana sono stati molti gli incidenti che si sono verificati nelle strade della capitale e in quelle della regione Lazio. Il 46enne di Castel Madama morto nella giornata di ieri, infatti, è la sesta vittima di un weekend che non ha risparmiato nessuno, in cui hanno perso la vita motociclisti, automobilisti e pedoni.

Nella giornata di sabato 29 gennaio, oltre all'incidente vicino a Tivoli sono morte altre due persone. La prima è Roberto Valli, professore del liceo Vitelli di 45 anni travolto da un'automobile a Ceccano mentre percorreva in bicicletta via Gaeta, nel primo pomeriggio. L'altra vittima, invece, ha perso la vita nella giornata di sabato 29 gennaio a Roma è un motociclista di 62 anni, morto a seguito di un impatto con un'automobile su via di Torrevecchia.

Stessa sorte è toccata, nella stessa giornata di sabato, ad un altro motociclista di 45 anni in via Forlì ad Ardea, in zona Nuova Florida. In questo weekend, però, le strade di Roma non hanno risparmiato neanche i pedoni: nella giornata di venerdì a perdere la vita, invece, è stato un carabiniere di 55 anni che stava facendo jogging al Pincio, travolto da un'automobile con un 21enne al voltante.

Gli incidenti a Roma nell'ultima settimana

Anche nell'ultima settimana sono stati molti gli incidenti mortali nelle strade della città di Roma. Oltre al sinistro in cui ha perso la vita sabato un motociclista di 62 anni, nella giornata di martedì scorso, 25 gennaio, in via di Torrevecchia, è rimasto vittima uno scooterista di 40 anni.

Lo stesso destino è toccato a due automobilisti, uno di 42 anni e un altro di appena 28: il primo ha perso la vita il 26 gennaio rimanendo intrappolato nella sua automobile precipitata in un canale mentre percorreva la via Appia; il secondo, invece, era uno studente di veterinaria morto a seguito di un impatto con un'altra automobile e un mezzo pesante il 25 gennaio sulla diramazione Roma nord all'altezza di Settebagni.