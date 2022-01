Auto contro scooter in via Torrevecchia, morto il motociclista nell’incidente stradale Deceduto un motociclista di 62 anni. La strada è stata temporaneamente chiusa. I due veicoli sequestrati. Indagini della Polizia di Roma Capitale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale ieri sera in via Torrevecchia, nella zona orientale di Roma. Un'auto e uno scooter si sono scontrati attorno alle ore 19,30. Il conducente dello scooter, un'Honda SH 150, è morto a seguito dell'impatto: aveva 62 anni. Coinvolto nell'incidente anche un 43enne alla guida di una Ford Focus. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 649. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio, oltre al personale sanitario dell'ambulanza del 118. Per il motociclista, purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare.

Mezzi sequestrati e strada chiusa

Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi e avviare i primi accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini sono tuttora in corso. Non è escluso che possano essere acquisite le eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza, presenti eventualmente nella zona, per cercare di capire cosa sia effettivamente successo.

Una settimana fa un altro incidente nella stessa strada

Solo una settimana fa, il 24 gennaio scorso, sulla stessa strada in via di Torrevecchia, un altro incidente stradale ha portato alla morte di un uomo di quarant'anni. Secondo le prime informazioni erano circa le ore 20 quando la vettura Opel Corsa e lo scooter Honda SH si sono urtate all'altezza di via Dolcedo. Nell'impatto il conducente del mezzo a due ruote è morto sul colpo. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 infatti, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha tentato di rianimarlo, me per la vittima non c'è stato nulla da fare, se non constarne il decesso. Alla guida dell'auto c'era un quarantaduenne, che si è fermato a prestare i primi soccorsi, nell'attesa dell'arrivo dei paramedici.