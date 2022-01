Incidente in via di Torrevecchia, scontro tra auto e moto: morto il motociclista 40enne Tragedia sulla strada in via di Torrevecchia a Roma, dove ieri sera un motociclista 40enne è morto in un incidente con un’auto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di quarant'anni è morto in un incidente stradale avvenuto in via di Torrevecchia a Roma. Il sinistro risale alla serata di ieri, lunedì 24 gennaio, ed è avvenuto nel territorio Est della Capitale. A scontrarsi per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto e una moto e ad avere la peggio è stato il motociclista. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 20 quando la Opel Corsa e la Honda SH si sono urtate all'altezza di via Dolcedo. Nell'impatto il conducente del mezzo a due ruote è morto sul colpo. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 infatti, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha tentato di rianimarlo, me per la vittima non c'è stato nulla da fare, se non constarne il decesso, sopraggiunto a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate a seguito della caduta sull'asfalto. Alla guida dell'auto c'era un quarantaduenne, che si è fermato a prestare i primi soccorsi, nell'attesa dell'arrivo dei paramedici.

Negativo agli esami tossicologici e alcolemici il conducente dell'auto

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con il XIII Gruppo Aurelio, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il conducente, come da prassi, è stato accompagnato in ospedale, per essere sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici, per la verifica di eventuale presenza nel sangue di alcol o droga, i cui esiti sono stati negativi. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte della polizia locale, che ha posto sotto sequestro i due veicoli.