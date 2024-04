video suggerito

Incidente ad Aprilia tra moto e auto: il motociclista Gianni Cavezza muore a 40 anni Lutto ad Aprilia per la morte di Gianni Cavezza. Il 40enne è morto in moto dopo lo scontro con un'auto.

A cura di Alessia Rabbai

Gianni Cavezza è la vittima dell'incidente stradale avvenuto domenica 7 aprile in via del Genio Civile nel Comune di Aprilia, in provincia di Latina. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio, intorno alle 15.20, a scontrarsi con esito fatale sono state una moto e un'auto. Gianni viaggiava a bordo della sua Honda Cr Fireblade. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. La notizia della sua drammatica e improvvisa scomparsa si è diffusa nelle ore successive, famigliari, amici e conoscenti sono in lutto. La camera ardente verrà allestita nella cappella del cimitero di Aprilia martedì 9 aprile dalle ore 9, mentre il funerale sarà celebrato alle ore 11 nella chiesa San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti.

I messaggi di cordoglio a Gianni Cavezza

Appresa la notizia della morte di Gianni, i suoi amici gli hanno lasciato messaggi sui social network per salutarlo. "Buon viaggio fra – scrive Andrea – mi dispiace proprio, ci siamo visti pochi giorni fa. Ti voglio bene". "Ciao cognato, fai buon viaggio mi mancherai molto" commenta Vanessa. "La tua anima sarà sempre qui – scrive Alessandro – Adesso sai cosa c'è e un giorno ci rivedremo, lo sappiamo. Ciao amico mio, trova la tua pace". E tanti altri.

L'incidente ad Aprilia in cui è morto Gianni Cavezza

L'incidente in cui ha perso la vita Gianni Cavezza è avvenuto ieri, nel primo pomeriggio. Stava viaggiando verso via Pontina quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'auto, una Toyota Auris, all'altezza del civico 70. Alla guida della macchina c'era un uomo di cinquant'anni, che si è fermato a prestargli soccorso, in attesa che arrivassero i sanitari. Poco distante dal luogo del sinistro è atterrata anche un'eliambulanza, ma il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Presenti per i rilievi e per gestire la viabilità gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.