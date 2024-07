video suggerito

Incidente a Selci, Ludovico Carosi cade dalla moto durante la sagra del fallone e muore a 29 anni Non ce l’ha fatta Ludovico Carosi, morto in un incidente stradale moto a 29 anni ieri sera durante la sagra del fallone a Selci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Ludovico Carosi

Tragedia sulla strada a Selci, in provincia di Rieti, dove un uomo di ventinove anni è morto in un incidente in moto. La vittima si chiama Ludovico Carosi, caduto da un veicolo a due ruote mentre in paese era in corso la sagra del fallone e per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Ludovico era molto conosciuto in zona, aveva fatto parte della squadra di calcio del Torri in Sabina.

L'incidente in cui è morto Ludovico Carosi

Il sinistro in cui il ventinovenne ha perso la vita risale alla tarda serata di domenica 30 giugno ed è avvenuto lungo via Roma. Ludovico e il suo amico collaboravano con la pro loco territoriale e dovevano andare a prendere dei vassoi per la festa. Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa Ludovico era in sella alla moto insieme ad un'altra persona quando improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il veicolo ha sbandato e i passeggeri sono finiti contro due auto. L'impatto è stato violento.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento per due persone cadute da una moto le cui condizioni di salute sembravano serie, sul posto in breve tempo è giunto il personale sanitario a sirene spiegate con vari mezzi di soccorso. Per Ludovico ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo vano, mentre l'altro uomo è rimasto ferito. Presenti i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente. Terminate le verifiche di rito, la salma è stata trasferita in obitorio.

I messaggi di cordoglio a Ludovico Carosi

La notizia della drammatica ed improvvisa scomparsa di Ludovico Carosi si è diffusa velocemente in paese, tanto che la sagra del fallone selciano è stata annullata la sera stessa. Tanti i messaggi d'addio. "Una scena tremenda, i ragazzi della Croce Rossa che sono intervenuti per primi, e hanno prestato le prime cure amorevolmente ai due ragazzi – scrive Fabio – Poi l’arrivo di Pegaso del 118 che sorvolava il paese e in attesa di atterrare. Non riesco ancora a capacitarmi di quanto accaduto. Era così giovane, con tutta la vita davanti. La sua morte improvvisa lascia tutti senza parole, un vuoto immenso in chi lo conosceva e gli voleva bene. È difficile accettare che un momento di festa si sia trasformato in una tragedia così grande". "Ciao Ludovico, sei sempre stato una persona con un sorriso fantastico sempre pronto a giocare con tutti – commenta Claudia – forse per questo nessuno riesce a crederci ma purtroppo non è uno scherzo mancherai tantissimo a tutti sei stato e sarai sempre nei nostri cuori".