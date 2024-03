video suggerito

Incidente a Labaro tra scooter e auto: morto lo scooterista 44enne Tragedia sulla strada a Labaro, dove un 44enne, Luca Tolli, è morto in un incidente tra il suo scooter e un'auto. Trasportato in condizioni gravissime in ospedale, è deceduto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Si chimava Luca Tolli lo scooterista quarantaquattrenne morto in un incidente stradale in via Ghisalba in zona Labaro a Roma. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 28 marzo, nel territorio Nord della Capitale. A scontrarsi sono stati uno scooter, in sella al quale viaggiava il quarantaquattrenne, e un'auto. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sul sinistro indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia.

L'incidente a Labaro in cui è morto Luca Tolli

Secondo le informazioni ricostruite finora al momento dell'incidente in cui ha perso la vita erano circa le ore 21, Luca Tolli era in sella al suo scooter Honda Sh 150 e stava percorrendo via Ghisalba nei pressi della rotatoria quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con l'auto, una Alfa Romeo. L'impatto è stato violento e lo scooterista è stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che lo ha preso in carico e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito disperate ed è deceduto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso.

L'automobilista sottoposto ai test per alcol e droga

Presenti sul luogo del sinistro gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del XV Gruppo, che hanno svolto gli accertamenti di rito, ascoltato alcune persone presenti al momento dell'incidente e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Come da prassi l'automobilista è stato accompagnato in ospedale e sottoposto ai test per la verifica dell'eventuale presenza di alcol o droga nel sangue, dei quali si attendono i risultati. Scooter e auto sono stati sequestrati per ulteriori successive verifiche.