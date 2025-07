video suggerito

Incidente a Ostia, è Daniele Coldel il 42ennne morto nell'auto finita contro un albero e ribaltata "Ci hai lasciato senza fiato". Amici, parenti e conoscenti ricordano Daniele Coldel, il 42enne morto nell'incidente in via di Castel Fusano a Ostia sabato 5 luglio. La sua auto si è schiantata contro un albero e ribaltata.

A cura di Alessia Rabbai

Si chiamava Daniele Coldel il quarantaduenne morto nell'incidente stradale in via di Castel Fusano a Ostia. Il sinistro è avvenuto nella serata di sabato scorso 5 luglio. La sua auto ha sbandato ed è finita contro un albero, per poi ribaltarsi. Non è chiaro cosa sia accaduto, se Daniele abbia avuto un malore mentre guidava oppure un colpo di sonno. Daniele viveva all'Infernetto, la notizia della sua scomparsa improvvisa si è diffisa in breve tempo nelle ore successive all'incidente. La comunità si è stretta intorno alla famiglia con cordoglio, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

I messaggi d'addio a Daniele Coldel

Sono tanti i messaggi d'addio comparsi sui social network in ricordo di Daniele Coldel. Alessandro scrive: "Sono estremamente dispiaciuto, Daniele era una persona solare, con la quale per anni ho avuto modo di confrontarmi in maniera molto intelligente e buffa. Ci eravamo persi, ma pur sempre con un pensiero positivo. Ci hai lasciato senza fiato. Sarai per sempre ben ricordato, grazie per esserci stato. Ciao Daniele". "Ricordo con grande affetto il suo sostegno quando vivevo in California, quelle volte che lo incontravo a Roma a Colosseo e sempre una con una risata e una bellissima parola per tutti".

L'incidente in via di Castel Fusano

Al momento in cui si sono verificati i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa erano circa le ore 20.30, Daniele Coldel era alla guida della sua auto, una Fiat Panda rossa, e stava percorrendo via di Castel Fusano, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo. Ha sbandato ed è finito contro un albero, che costeggia la carreggiata all'altezza del civico 154. Poi la macchina si è ribaltata. Un urto violento, che non ha purtroppo non ha lasciato scampo al conducente.

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e si sono fermati aspettando l'arrivo dell'ambulanza. Il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'automobilista a causa dei traumi e delle ferite gravissime.

In via di Castel Fusano è stato necessario anche l'arrivo dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che sono giunti con la squadra di Ostia. I pompieri hanno dato il via alle operazioni per recuperare il corpo senza vita di Daniele, estraendolo dalle lamiere dell'auto. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del gruppo X Mare, che ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Da quanto si apprende si tratta di un incidente autonomo, non sarebbero coinvolti altri veicoli. Terminate le verifiche necessarie, la salma è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, poi riconsegnata alla famiglia per i funerali. Via di Castel Fusano in serata è stata temporaneamente chiusa per agevolare le operazioni di soccorso e consentire i rilievi, poi messa in sicurezza e riaperta.