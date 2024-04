video suggerito

Incidente in Piazzale Maresciallo Giardino tra moto e auto: motociclista morto sul colpo Tragedia in Piazzale Maresciallo Giardino a Prati, dove un motociclista 77enne è morto in un incidente con un'auto. Il decesso è sopraggiunto sul colpo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto in Piazzale Maresciallo Giardino a Roma. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 aprile, in zona Prati. Nello scontro è morto un uomo di settantasette anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Ad urtarsi sono stati una moto e un'auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte della polizia locale di Roma Capitale.

Il motociclista morto sul colpo

Secondo le informazioni apprese finora erano circa le ore 14 al momento dell'incidente, quando una moto Bmw stava viaggiando lungo Piazzale Maresciallo Giardino, quando si è scontrata con una Fiat Panda all'altezza di viale Angelico. L'impatto è stato violento. Ad avere la peggio è stato il motociclista che, sbalzato dalla sella, è finito rovinosamente sull'asfalto. L'incidente è avvenuto davanti agli occhi dei passanti, che si sono avvicinati per prestare aiuto.

La conducente della macchina, una donna di sessant'anni, dopo l'urto con il veicolo a due ruote, si è subito fermata per prestare soccorso alla vittima. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza a sirene spiegate. Purtroppo inutile i tentativi dei paramedici di rianimare il motociclista, il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo, a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati, che non gli hanno lasciato scampo.

Chiuso Piazzale Maresciallo Giardino

Piazzale Maresciallo Giardino è stato temporaneamente chiuso tra viale Angelico Durazzo e la circonvallazione Clodia, per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi scientifici. Presenti sul luogo dell'incidente le pattuglie dei Gruppi I Prati e del Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto gli accertamenti, ascoltato alcune persone e che indagano, per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Terminate le verifiche, la salma sarà trasferita in obitorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria ed entrambi i veicoli, come da prassi, saranno sequestrati, per successivi eventuali accertamenti.