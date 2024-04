Incidente tra moto e auto alla Bufalotta: grave il motociclista

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

L'incidente tra auto e moto (Foto dal gruppo Facebook Reporter Montesacro)

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in via della Bufalotta a Roma. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 10 aprile, nel quadrante Nord della Capitale. A scontrarsi sono state un'auto, un'Opel Corsa nera e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, che ha avuto bisogno di cure mediche urgenti. A riportare la notizia il gruppo Facebook Reporter Montesacro, dov'è stata pubblicata una foto dell'incidente.

Secondo quanto ricostruito finora i due veicoli stavano viaggiando lungo la strada quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati altezza via Bernari. L'impatto è stato violento, il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto. Il conducente dell'auto si è subito fermato a prestare soccorso. Il sinistro si è svolto davanti ai passanti, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, spiegando che c'era stato un sinistro nel quale erano rimaste coinvolte più persone e servivano soccorsi urgenti.

Sul posto, ricevuta la segnalazione, è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico il motociclista ferito e lo ha trasportato con urgenza in ospedale. Arrivato al pronto soccorso è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno dato supporto e gestito la viabilità, per agevolare le operazioni di soccorso.