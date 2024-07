video suggerito

Terribile incidente a Roma: cinque auto coinvolte, una si ribalta. Grave un 43enne Paura in piazza Enrico Fermi, in zona Marconi: cinque auto coinvolte, una si ribalta sull'asfalto. Grave un uomo di 43 anni.

A cura di Beatrice Tominic

L'incidente di oggi, foto dal gruppo "Sei di viale Marconi se…"

Maxi incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 luglio 2024, in piazza Enrico Fermi in zona Marco, nel quadrante sud ovest della capitale, dove cinque automobili sono rimaste coinvolte in un sinistro. Uno dei veicoli si è anche ribaltato e, come mostra l'immagine in apertura, è rimasta con il tettuccio posato sull'asfalto lungo la strada. Ad avere la peggio un uomo di 43 anni trasportato d'urgenza al pronto soccorso.

L'incidente, la dinamica del sinistro: cosa è successo

Una carambolata di cinque auto e una finita ribaltata sull'asfalto. Secondo quanto ricostruito, un'automobile stava transitando velocemente un tratto della corsia riservata agli autobus quando si è scontata con una seconda che, invece, si trovava incolonnata nel traffico. Le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti. Ma l'impatto fra i primi due veicoli è stato violentissimo. Una delle due, come mostra la foto, una Toyota Aygo si è ribaltata. E nell'urto sono rimaste coinvolte altre cinque automobili.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena scattato l'allarme, con la segnalazione da parte di residenti e passanti, sono arrivati i soccorsi. Gli agenti delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale dell'XI Gruppo Marconi sono arrivati e si sono immediatamente messi a svolgere i rilievi del caso sull'incidente a catena. Alcuni di loro hanno iniziato, invece, a gestire la viabilità della strada. Traffico nella zona.

Come sta il 43enne ferito

Oltre agli agenti della Locale, sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso che hanno preso immediatamente in carico anche la persona rimasta gravemente ferita, un uomo di 43 anni. Gli operatori del soccorso sanitario lo hanno estratto dall'automobile ribaltata e lo hanno trasferito d'emergenza all'ospedale San Camillo dove, una volta arrivato al pronto soccorso, è stato accolto con un codice rosso.