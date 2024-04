video suggerito

Tragico incidente sulla Salaria: scontro fra auto e moto, morto centauro Stavano viaggiando lungo la via Salaria quando c’è stato lo schianto: tragico incidente nel Reatino fra auto e moto, morta la persona che si trovava in sella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

Schianto fatale nella tarda mattinata di oggi, sabato 6 aprile, poco prima delle 11. Il drammatico incidente si è verificato lungo la via Salaria nel Reatino, fra Castel Sant'Angelo e Antrodoco, ad una trentina di minuti dal capoluogo appenninico.

Stavano viaggiando lungo la via Salaria, quando si sono scontrate: coinvolte nell'incidente una moto e un'automobile. Lo schianto è stato terribilmente violento. E per la persona in sella allo scooter non c'è stato niente da fare.

L'incidente in via Salaria, nel Reatino

Lo scontro fra la moto e l'automobile è avvenuto al chilometro 93.500 della via Salaria, fra Castel Sant'Angelo e Antrodoco, due comuni ad est di Rieti. Non appena avvenuto lo schianto, sono stati immediatamente allertati i soccorsi.

Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco e gli agenti della polizia del commissariato locale che ha iniziato a svolgere i rilievi sull'incidente e a gestire la viabilità della strada. in quel tratto la via Salaria è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia, con gravi ripercussioni sul traffico in quello che rappresenta uno snodo cruciale fra il centro abitato di Rieti e l'Appennino, fra la regione Lazio e quella dell'Abruzzo.

Schianto sulla Salaria, morto un motociclista

Sul posto, come richiesto, è subito arrivato un elicottero con il personale sanitario per elitrasportare in ospedale la persona gravemente ferita, che si trovava in sella al motorino e che fin da subito era apparsa in condizioni gravi. Ogni tentativo, però, si è rivelato vano: per la persona in sella alla moto non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Inutili i soccorsi e il trasferimento con l'eliambulanza, che purtroppo non è servita ed è rientrata senza essere utilizzata.