Natalino muore dopo un incidente sulla Casilina, è la quinta vittima della strada in poche ore nel Frusinate Quinta vittima della strada in poche ore nel Frusinate. Natalino Iamele è morto a 88 anni in ospedale dopo lo scontro tra due auto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

Grave incidente stradale lungo via Casilina nel Comune di Colfelice. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, sabato giugno, nel territorio della provincia di Frosinone. Vittima è un uomo di ottantotto anni, Natalino Iamele, originario di Arce, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Si tratta della quinta vittima della strada nel Frusinate in poche ore.

Natalino, gravemente ferito in un incidente nel quale è rimasta coinvolta la sua auto, ha lottato per ore tra la vita e la morte. Il decesso è sopraggiunto mentre era ricoverato all'ospedale Santa Scolastica di Cassino, le sue condizioni di salute erano critiche e il suo quadro clinico è precipitato.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente Natalino era alla guida della sua auto, una Fiat Panda e stava percorrendo via Casilina quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento si è scontrato con una Smart. Dopo l'urto è finito fuori strada. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove i medici hanno cercato putroppo invanamente, di salvargli la vita. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Presenti sul posto le forze dell'ordine per i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 2 giugno scorso nel Frusinate c'è stato un terribile incidente nel quale hanno perso la vita quattro persone. Le vittime sono Franco Ricci di settantuno anni, Maurizio Arduni di settantacinue anni, Danilo Cantagallo trentunenne e Gianni Fiacco venticinquenne. I due veicoli su cui viaggiano i quattro si sono scontrati frontalmente lungo la via Casilina nel territorio di Frosinone, all'altezza di un incrocio.