Incidente su via Appia: precipita con l’auto nel canale, Paolo muore a 42 anni L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri su via Appia tra il comune di Sezza e Latina. A perdere la vita Paolo Nardozi, meccanico di 42 anni: è rimasto intrappolato nell’abitacolo.

A cura di Redazione Roma

Un grave incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri – mercoledì 26 gennaio – sulla via Appia al confine tra il comune di Sezze il territorio di Latina. Un uomo al volante della sua Audi A5 è finito fuori strada precipitando nel canale Lungolinea che scorre parallelo alla strada statale in quel punto. Da quanto ricostruito il conducente è finito fuori strada dopo aver svoltato dalla strada Migliara 45 senza fermarsi all'incrocio: ad alta velocità ha così sfondato il muretto a lato della carreggiata precipitando nell'acqua.

La corsa dei soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare

L'incidente sarebbe avvenuto in modo autonomo, non coinvolgendo ovvero altri veicoli. Sul posto sono giunti i soccorsi ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: quando è stato estratto dall'abitacolo dove era rimasto intrappolato dai vigili del fuoco era ormai senza vita, e il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima è Paolo Nardozi 42enne residente a Sezze, da quanto si apprende di professione faceva il meccanico.

Strada chiusa e deviazioni su via Appia

Il tratto di strada interessato è stato chiuso per rendere possibili le operazioni di soccorso e i successivi rilievi della Polizia Stradale di Terracina, che dovrà stabilire l'esatta dinamica del sinistro mortale. Le operazioni di recupero dell'auto sono state lunghe, dovendo i vigili del fuoco issare la vettura di nuovo sul piano stradale con l'ausilio di un mezzo meccanico. Inevitabile così la deviazione del traffico fino al termine delle operazioni.