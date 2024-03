Incidente ad Ardea tra tre auto: morta una bambina di 8 anni, feriti altri tre bimbi e un uomo Tragedia sulla strada alle porte di Roma, dove una bambina di otto anni è morta in un incidente tra tre auto in via Pontina Vecchia ad Ardea. Feriti tre bambini e un adulto, soccorso con l’eliambulanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Una bambina di otto anni è morta in un incidente stradale in via Pontina Vecchia nel Comune di Ardea. Il sinistro risale al primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 marzo, ed è avvenuto in provincia di Roma. Il bilancio, oltre alla piccola deceduta, è di tre bambini di età compresa tra otto e dieci anni ed un adulto rimasti feriti. Per l'uomo è stato necessario il trasporto in ospedale con l'eliambulanza in codice rosso, mentre al momento non si conoscono ancora le esatte condizioni di salute dei bambini.

Morta una bambina di 8 anni nell'incidente ad Ardea

Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 15.45, le tre auto rimaste coinvolte nell'incidente si trovavano all'incrocio tra via Pontina Vecchia e via della Pescarella ad Ardea. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento si sono urtate, l'impatto è stato violento. Ad avere la peggio è stata una bambina di otto anni, che viaggiava a bordo di una delle tre macchine, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.

Ferito gravemente un uomo soccorso con l'eliambulanza

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento con più mezzi di soccorso per diverse persone rimaste ferite, le cui condizioni di salute sembravano gravi, sono giunti i paramedici. Una volta sul luogo del sinistro hanno tentato di rianimare la bambina, purtroppo senza esito. L'uomo, rimasto gravemente ferito, ha avuto bisogno di cure mediche urgenti ed è stato trasferito in volo in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale San Camillo di Roma, dov'è atterrato ed è stato affidato alle cure dei medici.

Feriti anche tre bambini nell'incidente in via Pontina Vecchia ad Ardea

A rimanere feriti nell'incidente ad Ardea sono anche tre bambini, dei quali non si conoscono al momento le esatte condizioni di salute. Presenti sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco con la squadra di Pomezia, che hanno svolto le operazioni di soccorso alle persone coinvolte nell'incidente, estraendole dalle lamiere, e per la messa in sicurezza della strada. Gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e indagano per accertare eventuali responsabilità a carico dei conducenti dei tre veicoli, che come da prassi sono stati sequestrati, per renderli disponibili per ulteriori accertamenti.