Terribile incidente a Cassino, scontro frontale fra due auto: tre feriti soccorsi in codice rosso

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

È successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 luglio 2024. Due automobili stavano viaggiando lungo la via Appia Nuova, nel territorio di Cassino, a pochi passi dal cavalcavia della ferrovia, quando c' stato l'impatto. Lo schianto è stato fortissimo. Le due automobili si sono scontrate frontalmente. Stava per aggiungersi una terza, ma fortunatamente è riuscita a frenare in tempo. Dopo l'impatto sono rimaste ferite tre persone, sono gravi.

L'incidente frontale a Cassino

Non sono ancora molte le informazioni sull'incidente avvenuto a Cassino, in provincia di Frosinone, poco dopo le 15 di oggi, lunedì 8 luglio 2024. Una Lancia Y e una Fiat 500, stavano viaggiando in direzione opposta lungo la via Appia Nuova, all'altezza del cavalcavia della ferrovia. Secondo alcune testate locali una delle due automobili avrebbe invaso la corsia opposta e si sarebbe scontrata con l'altra. Il boato che ha seguito l'impatto è stato fortissimo, tanto da attirare l'attenzione dei residenti che hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. Non è la prima volta che si verificano incidenti anche gravi nell'arteria che, dal centro del Frusinate, porta a Rocca D’Evandro e nei paesi dell’Alto Casertano.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia locale di Cassino e i mezzi del pronto soccorso del 118. Ora spetta ai caschi bianchi ricostruire esattamente la dinamica del sinistro.

Come stanno le tre persone ferite

Non appena arrivati sul posto, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 hanno preso in carico le persone ferite. Due di loro sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale Santa Scolastica in codice rosso. Le loro condizioni sono gravi, ma fortunatamente non si trovano in pericolo di vita. Anche per questo non è stato necessario richiedere l'intervento dell'eliambulanza, nonostante la gravità dell'incidente frontale.