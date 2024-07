video suggerito

Schianto tra tre auto sulla Frosinone – Mare, morto 85enne: il figlio in condizioni disperate Tre auto si sono scontrate per cause ancora da accertare sulla Frosinone – Mare, nel territorio di Terracina. Un uomo di 85 anni è deceduto nell'impatto.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente nella serata di ieri sulla Frosinone – Mare, nel territorio di Terracina. Un uomo di 85 anni è morto in seguito allo scontro tra tre auto: l'anziano è stato sbalzato fuori dalla vettura guidata dal figlio ed è deceduto sul colpo. Il ragazzo, un trentenne, è stato portato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, dove è attualmente ricoverato. I conducenti delle altre due vetture coinvolte, una Dacia Duster e una Mercedes Classe B sulla quale viaggiavano un maresciallo dei Carabinieri Forestali e un ispettore di Polizia, sono rimasti feriti nello schianto ma non sono in pericolo di vita. Entrambi sono stati portati all'ospedale Fiorini di Terracina.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Terracina. Le indagini per ricostruire la dinamica sono ancora in corso, e al momento non è chiaro come le tre vetture siano entrate in contatto tra loro. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sequestrati, in modo da condurre nuovi accertamenti che potrebbero aiutare a far luce su quanto accaduto. I conducenti delle vetture saranno sottoposti, come da prassi, ai test alcolemici e tossicologici per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe: esami che vengono eseguiti da prassi in caso di incidenti stradali, soprattutto se gravi.

La strada è stata chiusa per il tempo necessario ai rilievi e per consentire all'elimbulanza di atterrare per portare il figlio della vittima in ospedale. Per l'85enne Ernesto Colapietro, residente a Ceccano, non c'è stato nulla da fare. A causa dell'impatto è stato sbalzato fuori dall'auto ed è morto praticamente sul colpo. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.