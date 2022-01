Incidente ad Ardea, scontro tra moto e Jeep: Antonio Cassella muore a 45 anni Il 45enne morto nell’incidente stradale in via Forlì ad Ardea è Antonio Cassella. La sua moto si è scontrata con una Jeep.

A cura di Alessia Rabbai

Antonio Cassella (Foto Facebook)

È Antonio Cassella il quarantacinquenne morto nell'incidente stradale avvenuto in via Forlì ad Ardea nella serata di ieri, sabato 29 gennaio. Il sinistro si è verificato precisamente in zona Nuova Florida intorno alle ore 19. A scontrarsi la sua moto e un'auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. La notizia della sua tragica ed improvvisa scomparsa si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali per dargli l'ultimo saluto. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sui social network. Sandro scrive: "Un dolore forte al cuore, notizie che mai nessuno dovrebbe ricevere, non esistono parole per esprimere cosa si prova in questo momento, tanta rabbia e tristezza. È stato un grande onore conoscerti amico mio, sono certo che ci rincontreremo e correremo sulle nuvole con le nostre moto". E Mirko: "Non possiamo fermarci, questo dicevamo nelle nostre lunghe chiacchierate, perché tanto sappiamo come siamo fatti e il futuro è incertezza. Con te va via un pezzo di me".

L'incidente ad Ardea in cui è morto Antonio Cassella

Antonio Cassella è morto nello scontro tra la sua Yamaha e una Jeep Renegade. Sbalzato dalla moto per diversi metri e finito sull'asfalto all'incrocio con via Foggia ha avuto la peggio, il decesso è sopraggiunto probabilmente sul colpo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 112. I paramedici hanno cercato di rianimarlo, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo vano. Per i rilievi di rito sono arrivati gli agenti della polizia locale, che hanno temporaneamente e in via precauzionale chiuso la strada al traffico dei veicoli per agevolare le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari al caso. Automobilisti di passaggio e residenti avevano già segnalato la pericolosità del tratto di strada coinvolto nell'incidente in cui è morto Cassella, pieno di buche e potenzialmente fatale per i motociclisti.