Muore investito da un’auto mentre fa jogging al Pincio: la vittima è un carabiniere Il 55enne investito al Pincio è il tenente colonnello dei carabinieri Antonio Pastore. L’Arma si è stretta alla famiglia.

A cura di Alessia Rabbai

È Antonio Pastore, tenente colonnello dei carabinieri il cinquantacinquenne investito e ucciso da un'auto ieri mattina mentre faceva jogging al Pincio. Rimasto gravemente ferito nell'impatto, è deceduto al Policlinico Umberto I, dopo il suo arrivo in codice rosso. Pastore era originario di Lucera, in provincia di Foggia, trasferitosi a Roma, prestava servizio al Viminale, presso l'Ufficio di coordinamento pianificazione delle forze di polizia. Appresa la notizia della tragica scomparsa il comandante generale Teo Luzi e i colleghi dell'Arma dei carabinieri si sono stretti al dolore della famiglia. Lascia sua moglie e due figli minorenni. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale intervenuti sul posto per i rilievi di rito, indagano per ricostruite la dinnamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità a carico della ventunenne che era alla guida della Toyota. Passeranno al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Antonio Pastore investito mentre faceva jogging al Pincio

L'incidente mortale risale alla mattinata di ieri, venerdì 28 gennaio ed è avvenuto dopo dopo le ore 7 lungo viale Gabriele D'Annunzio. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la Toyota Aygo condotta dalla ragazza ha travolto il militare mentre stava correndo, non è chiaro se stesse attraversando la strada oppure se procedesse al lato della carreggiata all'altezza del civico 3 nei pressi della Casina Valadier. La ventunenne sotto choc si è subito fermata a prestare soccorso alla vittima, in attesa dell'arrivo del personale sanitario, giunto poco dopo in ambulanza, che lo ha preso in carico e trasportato con urgenza al Policlinico. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito gravi. Poi il decesso, sopraggiunto poco dopo a causa delle gravi ferite e traumi riportati. L'automobilista è stata invece trasportata all'ospedale San Giovanni Addolorata, dov'è stata sottoposta, come da porassi, agli esami tossicologici ed alcolemici, che hanno dato esito negativo. Antonio Pastore è 14esima vittima della strada dall'inizio dell'anno.