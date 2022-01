Tragedia al Pincio, muore investito da un’auto mentre fa jogging: alla guida una giovane di 21 anni L’incidente stradale è avvenuto questa mattina verso le 7. In ospedale anche la giovane, illesa ma sotto shock in seguito al sinistro.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia questa mattina al centro di Roma. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato investito da una Toyota Aygo al Pincio, in via Gabriele D'Annunzio, all'altezza di Casina Valadier. Portato d'urgenza al Policlinico Umberto I, è morto poco dopo il ricovero: i medici hanno tentato di tutto per salvargli la vita, ma non ci sono riusciti. Alla guida dell'auto una ragazza di 21 anni, trasportata all'ospedale San Giovanni in stato di shock e sottoposta agli esami di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale del I Gruppo Centro Ex Trevi. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara.

Secondo le prime informazioni, l'uomo era un 55enne della zona uscito per fare jogging. È stato infatti ritrovato sull'asfalto vestito con abbigliamento sportivo. L'incidente è avvenuto verso le 7 del mattino, ora in cui tante persone si dedicano a un po' di attività fisica prima di iniziare la giornata e andare al lavoro. La Toyota Aygo guidata dalla ragazza è stata sequestrata: anche gli accertamenti sul mezzo saranno utili a capire cosa è accaduto e come sia stato possibile che la 21enne abbia preso in pieno l'uomo, che non è riuscito a evitare il tremendo impatto con l'auto. Sbalzato a diversi metri di distanza, le sue condizioni erano disperate già quando sono arrivati i soccorritori del 118, che lo hanno stabilizzato e portato in ospedale a sirene spiegate. La giovane rischia adesso un'accusa per omicidio stradale. Una volta che sarà accertata la dinamica e ricostruito cos'è accaduto, il quadro di eventuali responsabilità sarà più chiaro.