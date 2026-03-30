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Palestrina, uomo investito da un’auto mentre distribuisce volantini: morto sul colpo

Grave investimento a Palestrina, dove un’auto ha travolto e ucciso un uomo che distribuiva volantini pubblicitari. Alla guida un uomo di 30 anni.
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A cura di Alessia Rabbai
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Via Prenestina Antica a Palestrina dove c’è stato l’investimento mortale (Immagine da Google Maps)
Via Prenestina Antica a Palestrina dove c’è stato l’investimento mortale (Immagine da Google Maps)

Tragedia sulla strada in via Prenestina Antica a Palestrina, dove un'auto ha travolto e ucciso un uomo, che stava distribuendo dei volantini pubblicitari. L'incidente mortale è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 30 marzo, in provincia di Roma. Per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita, è deceduta sul posto. Sul sinistro indagano gli agenti della polizia municipale, che hanno svolto tutti gli accertamenti.

L'uomo investito da un'auto mentre distribuiva volantini

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente l'uomo stava distribuendo volantini per strada. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto, una Smart, l'ha investito. L'impatto è stato violento e la vittima ha riportato ferite e traumi gravissimi. 

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza, per una persona investita le cui condizioni sono parse fin da subito gravissime.

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L'automobilista indagato per omicidio stradale

Sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario, che ha tentato di rianimare l'uomo disteso sull'asfalto, purtroppo senza esito. Non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Il decesso è sopraggiunto sul luogo dell'impatto, non è stato possibile il trasporto in ospedale. Presenti le pattuglie della polizia municipale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Alla guida dell'auto c'era un uomo di trent'anni, che subito dopo l'investimento si è fermato a prestare soccorso alla vittima. Gli agenti lo hanno accompagnato in ospedale, dov'è stato sottoposto, come da prassi, ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Il conducente potrebbe essere denunciato per omicidio stradale. La macchina rimasta coinvolta nel sinistro è stata sottoposta a sequestro per eseguire eventuali successivi accertamenti.

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