Ragazzino di 13 anni investito da un suv mentre esce da scuola: in codice rosso al Bambino Gesù

Stava uscendo da scuola quando è stato investito da un suv: è quanto accaduto a un ragazzo di 13 anni nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo 2026, a Roma, in zona Infernetto. Lo schianto sarebbe avvenuto poco prima delle 14: due automobili si sono scontrate in viale di Castel Porziano, non troppo distante da via Torcegno. Nell'impatto, però, sono rimaste coinvolte due persone che in quel momento stavano camminando in strada.

Fra loro il tredicenne appena uscito da scuola che è stato portato d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove, come appreso da Fanpage.it, si trova ancora adesso. L'altra persona, invece, un uomo di circa 64 anni, è stato trasferito al vicino ospedale Grassi di Ostia.

L'incidente all'Infernetto e l'arrivo dei soccorsi

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'incidente né le eventuali responsabilità di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti del gruppo Mare e della polizia Locale di Roma Capitale che hanno iniziato a gestire la viabilità nel tratto interessato e a svolgere gli accertamenti del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. A scontrarsi sono state una Jeep e una Volkswagen a pochi passi dall'istituto scolastico frequentato dall'adolescente.

Tredicenne investito a Roma: le condizioni dopo l'arrivo al Bambino Gesù

Il ragazzino è arrivato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Quando è stato ricevuto dai medici e dagli infermieri del nosocomio, come appreso da Fanpage.it, aveva una frattura scomposta ed è stato sottoposto a tutti gli esami del caso. Gli accertamenti su eventuali problemi neurologi o trauma cranici si sono conclusi con esito negativo: ora si trova ricoverato in Ortopedia dove resterà per curare la frattura alla gamba.